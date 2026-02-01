Contundente victoria (29-17) del Horizonte Atlética ante el Vetusta

El Horizonte Atlética se impuso con contundencia (29-17) en el derbi del grupo B de Primera Nacional ante el Auto-Center Principado. El equipo de Avilés empezó a marcar distancias desde los primeros minutos, alcanzando una renta de siete goles (12-5) en los primeros veinte minutos.

Tras el descanso, el Horizonte siguió haciendo daño a su rival de Oviedo, incrementando la renta hasta los doce goles de diferencia con los que concluyó el partido. Los más destacados en el Horizonte fueron Adrián Fernández, con siete goles, y Sergio Murcia, con cinco. En el lado visitante, Hugo Rodríguez sumó seis goles y Santiago Baronetto, cinco.

El que estuvo muy cerca de hacer la gesta de la jornada fue el Grupo, que perdió por solo un gol (31-32) ante el Caja Rural Zamora, líder destacado del grupo B de Primera Nacional. El conjunto gijonés dominaba por dos goles de distancia a diez minutos del final (27-25), pero no pudo frenar al conjunto zamorano en la recta final. Kevin Saltos y Diego Fernández, con siete goles cada uno, fueron los más destacados en el Grupo.

El último partido de esta jornada de un equipo asturiano en el grupo B de Primera Nacional es el que va a disputar hoy (12:30 horas) el gijonés Royal Premium en la cancha del Bathco Torrelavega, tercer clasificado.