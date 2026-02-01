Contundente victoria (29-17) del Horizonte Atlética ante el Vetusta
A. L.
El Horizonte Atlética se impuso con contundencia (29-17) en el derbi del grupo B de Primera Nacional ante el Auto-Center Principado. El equipo de Avilés empezó a marcar distancias desde los primeros minutos, alcanzando una renta de siete goles (12-5) en los primeros veinte minutos.
Tras el descanso, el Horizonte siguió haciendo daño a su rival de Oviedo, incrementando la renta hasta los doce goles de diferencia con los que concluyó el partido. Los más destacados en el Horizonte fueron Adrián Fernández, con siete goles, y Sergio Murcia, con cinco. En el lado visitante, Hugo Rodríguez sumó seis goles y Santiago Baronetto, cinco.
El que estuvo muy cerca de hacer la gesta de la jornada fue el Grupo, que perdió por solo un gol (31-32) ante el Caja Rural Zamora, líder destacado del grupo B de Primera Nacional. El conjunto gijonés dominaba por dos goles de distancia a diez minutos del final (27-25), pero no pudo frenar al conjunto zamorano en la recta final. Kevin Saltos y Diego Fernández, con siete goles cada uno, fueron los más destacados en el Grupo.
El último partido de esta jornada de un equipo asturiano en el grupo B de Primera Nacional es el que va a disputar hoy (12:30 horas) el gijonés Royal Premium en la cancha del Bathco Torrelavega, tercer clasificado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
- Un juez pone freno a una práctica habitual en la capital asturiana a la hora de multar: adiós a una sanción de 200 euros impuesta por la DGT
- Un camión cisterna cargado de leche vuelca en la Autovía del Cantábrico y bloquea el tráfico en sentido Galicia durante seis horas
- Multado con 200 euros por tener la baliza de emergencia V-16 pero llevar la luz inadecuada: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- ArcelorMittal prepara un traslado de hasta 5.600 empleos de Europa a India que afecta a Asturias
- Adiós a otra tienda de Amancio Ortega en Asturias: Inditex cierra hoy una de sus marcas más populares en Gijón, después de 10 años
- El calvario de Juan Milans, el joven ovetense que sufrió once cirugías para salvar su pierna: 'El dolor y el olor de la herida fueron horribles
- Llega a Asturias una masa polar: la AEMET alerta de que el peligro será 'importante o extraordinario' en el Cantábrico, con oleaje y fuerte viento