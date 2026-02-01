Dani Vidal, tras la derrota del Avilés ante el Mérida: "El fútbol no nos está recompensando"

Dani Vidal, entrenador del Avilés, analizó la derrota de su equipo ante el Mérida y reconoció estar "cansado" de los errores puntuales que privan a los blanquiazules de conseguir los tres puntos. Estas fueron sus palabras:

Análisis del partido

"Me voy dolido, estamos en ese momento en el que el fútbol no nos está recompensando. Entramos bien al partido, sin dejar que el rival pasase de su campo y, en la primera vez que lo hacen, te meten el 0-1. El gol nos pesó demasiado, lo hablamos al descanso, porque hasta ese momento estábamos haciendo las cosas bien. No nos podíamos permitir el lujo de que un gol cambiase todo el partido. Lo entendimos bien, entramos bien al segundo tiempo y empatamos rápido. Todos pensábamos que íbamos a darle la vuelta al marcador, pero con los saques de banda de Vergés poco a poco nos han ido ganando metros. No hemos defendido bien esas acciones. Tuvimos numerosas llegadas, nos impusimos durante gran parte del partido, pero en acciones aisladas se nos vuelve ir el partido".

Dos errores atrás

"El primer gol lo ejecutaron bien, el tiro que sacan es de un nivel altísimo. Tenemos que ser más contundentes, no podemos dejar que bote el balón en los saques de banda. En la dinámica que estamos cualquier medio balón que dejes en el suelo le cae al rival. Toca volver a trabajarlo durante la semana. Si fueran muchas cosas las que hay que arreglar me preocuparía más, pero son pequeñas acciones aisladas. Es verdad que me empiezo a cansar un poco del tema, espero que le pongamos remedio".

Sin reacción tras los goles

"En este campo siempre hay mucha falta, mucho balón fuera, que ralentiza el juego. El segundo gol mata prácticamente el partido, nos costó coger ritmo. Si fuese algo habitual me preocuparía, pero hemos dado la vuelta al marcador en varias ocasiones".

Tercera derrota seguida en casa

"Estamos haciendo mejores números de visitante que de local, es un debe que tenemos. Me fastidia porque en casa, rodeado de tu gente, siempre te gusta ganar".

El posible penalti

"Lo hemos visto bastante clara. Uzkudun tiene una posición de ventaja para rematar, lo agarran y lo tiran hacia atrás. Estoy un poco perdido en ese aspecto, no se sabe en qué situaciones pitan y en cuáles no. Lo peor es que el criterio cambia en cada partido".