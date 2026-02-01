El Deportivo Laviana gana en un vibrante encuentro
El Deportivo Laviana se impuso al Coruxo FS (5-4) en un vibrante encuentro que tuvo de todo. El conjunto asturiano llegó a ponerse 3-0 arriba, pero vio cómo los gallegos pusieron la igualada hasta en dos ocasiones. Pelayo López anotó el tanto definitivo para darle tres puntos de oro al Laviana, que con 14 puntos se mantiene en puestos de descenso, a ocho puntos de la permanencia en la Segunda División B.
