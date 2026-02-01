Dura derrota (21-30) del Balonmano Gijón ante el Getasur

El Balonmano Gijón cayó ayer por un claro 21-30 ante el Getasur, uno de los aspirantes al ascenso en su grupo de la División de Honor Plata femenina. El equipo gijonés, que está situado en la zona media de la clasificación, aguantó bien a su rival en la primera parte, que concluyó con un ajustado 9-11, pero se vio claramente superado por las madrileñas en el segundo tiempo. Las mejores en el conjunto asturiano fueron Saray Trabanco, con siete goles; Alba González, con cinco; y Ana Blanco, con otros cuatro tantos.