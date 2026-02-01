Dura derrota (21-30) del Balonmano Gijón ante el Getasur
El Balonmano Gijón cayó ayer por un claro 21-30 ante el Getasur, uno de los aspirantes al ascenso en su grupo de la División de Honor Plata femenina. El equipo gijonés, que está situado en la zona media de la clasificación, aguantó bien a su rival en la primera parte, que concluyó con un ajustado 9-11, pero se vio claramente superado por las madrileñas en el segundo tiempo. Las mejores en el conjunto asturiano fueron Saray Trabanco, con siete goles; Alba González, con cinco; y Ana Blanco, con otros cuatro tantos.
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
- Un juez pone freno a una práctica habitual en la capital asturiana a la hora de multar: adiós a una sanción de 200 euros impuesta por la DGT
- Un camión cisterna cargado de leche vuelca en la Autovía del Cantábrico y bloquea el tráfico en sentido Galicia durante seis horas
- Multado con 200 euros por tener la baliza de emergencia V-16 pero llevar la luz inadecuada: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- ArcelorMittal prepara un traslado de hasta 5.600 empleos de Europa a India que afecta a Asturias
- Adiós a otra tienda de Amancio Ortega en Asturias: Inditex cierra hoy una de sus marcas más populares en Gijón, después de 10 años
- El calvario de Juan Milans, el joven ovetense que sufrió once cirugías para salvar su pierna: 'El dolor y el olor de la herida fueron horribles
- Llega a Asturias una masa polar: la AEMET alerta de que el peligro será 'importante o extraordinario' en el Cantábrico, con oleaje y fuerte viento