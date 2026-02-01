La exjugadora del Telecable Gijón Sara Lolo, insignia de oro de la Federación Española
La entidad premió su trayectoria deportiva
A. L.
Gijón
La asturiana Sara Lolo, exjugadora del Telecable Gijón, que se retiró al término de la pasada temporada, fue distinguida en la gala de la Federación Española de Patinaje con la insignia de oro, la más alta distinción de la entidad. La gijonesa cuenta con un amplio palmarés después de haber capitaneado el equipo más laureado del hockey sobre patines español, a cuyo primer equipo se incorporó en 2007.
