La exjugadora del Telecable Gijón Sara Lolo, insignia de oro de la Federación Española

La entidad premió su trayectoria deportiva

Por la izquierda, Carmelo Paniagua, presidente de la Federación Española de Patinaje, Sara Lolo y Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español. |

Por la izquierda, Carmelo Paniagua, presidente de la Federación Española de Patinaje, Sara Lolo y Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español.

A. L.

Gijón

La asturiana Sara Lolo, exjugadora del Telecable Gijón, que se retiró al término de la pasada temporada, fue distinguida en la gala de la Federación Española de Patinaje con la insignia de oro, la más alta distinción de la entidad. La gijonesa cuenta con un amplio palmarés después de haber capitaneado el equipo más laureado del hockey sobre patines español, a cuyo primer equipo se incorporó en 2007.

