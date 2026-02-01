Un fallón Confía Base Oviedo cae en La Coruña (26-21)

Attica Hotels OAR Coruña: Israel Marín, Diogo de Freitas (2), Alberto Roldán (4), Gabriel Navarro (6), Javier Rodríguez (4), Diego Martínez, Gael Blanco –siete inicial–, Álex Chan, Beltrán Bedia, Luis Horcajada (2), Álex Malid, Pepe Mora (2), Luis de Goya (2), Alejandro Conde, Mile Mijuskovic y Sergio Torío (1). Confía Base Oviedo: Juan Gamallo, Jorge Ureña (4), Rubén Menéndez, Javi Colías, Elián Goux (10), David Pulgar, Joaquín Pérez (1) –siete inicial– Raúl Blanco (2), Tomás Pérez, Pablo Granda (3), Gonzalo Pulgar, Javi Sanz, Emi Franceschetti (1) y Juan Prieto. Marcador cada 5 minutos: 2-1; 2-2; 4-5; 7-8; 10-10; 13-12; -descanso-; 13-12; 14-13; 16-13; 19-15; 22-17; 26-21. Árbitros: Grebos Banús y Vigo Azuaga. Excluyeron por dos minutos a los locales Álex Chan, Javier Rodríguez, Luis Horcajada y Pepe Mora, y a los visitantes Javi Colías, Gonzalo Pulgar y Emi Franchechetti. Pabellón San Francisco Javier: Unos 250 espectadores.

El Confía Base Oviedo regresó de vacío de su visita a La Coruña, condenado por su escasa efectividad en la segunda parte. Los asturianos cedieron ante el OAR Coruña en un choque en el que la defensa no desentonó, pero donde los problemas para hacer gol, sobre todo tras el descanso, resultaron determinantes.