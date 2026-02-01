Un golazo frustra a un Marino que no logra ganar en casa (1-1)

Marino: Dennis (2); Berto González (2), Borja Álvarez (3), Somolinos (2), Guaya (3), Talarn (2); Íñigo Villaldea (3), Chus Ruiz (2); Tito Leyva (2), Basurto (2) y Óscar Fernández (3). Cambios: Tomás Fuentes (1) por Chus Ruiz, min. 46. Martí (1) por Óscar Fernández, min. 72. Marcos Bravo (1) por Talarn, min. 72. Marcos Fernández (1) por Basurto, min. 72. Pedro Orfila (1) por Tito Leyva, min. 72. Rayo Cantabria: Laro Gómez (2); Adrián Argos (2), Cagigal (3), Carlos Sánchez (2), Ekain (2), Samu Calera (2); Rodri Ramos (2), Sergio Martínez (2), Mario Solorzano (2), Diego Fuentes (2) y Santi Franco (3). Cambios: Javi García (1) por Ekain, min. 72. Dani Cordero (1) por Samu Calera, min. 77. Vilsaint (1) por Rodri Ramos, min. 77. Diego Díaz (1) por Carlos Sánchez, min. 77. Gabri Jiménez (s.c.) por Solorzano, min. 82. Goles: 1-0, min. 68: Óscar Fernández. 1-1, min. 87: Santi Franco. Árbitro: Alberto Lago (comité gallego). Expulsó al local Somolinos con roja directa en el min. 89. Amonestó al Marcos Fernández y Guaya, y a Ekain, Daniel Cordero, Gabri Jiménez y el entrenador. Miramar: 400 espectadores.

El Marino de Luanco llegó al partido ante el Rayo Cantabria en un buen momento, con siete puntos de los últimos nueve posibles, y quería brindar una victoria a su afición, algo que no logra desde el 30 de noviembre. A punto estuvo de conseguirlo, pero Santi Franco, con un golazo desde 25 metros, demostró por qué el Rayo Cantabria es el equipo que más empates firma de la categoría.

Un Miramar muy castigado

El campo de Miramar se encuentra en muy mal estado y ambos equipos realizaron un gran derroche físico, siendo este aspecto primordial en el desarrollo del partido. En la primera mitad las ocasiones fueron escasas, con un remate de cabeza de Íñigo que detuvo el meta Laro y un córner muy cerrado lanzado por el visitante Solórzano que despejó de puños el guardameta Dennis. En el minuto 35 llegó la ocasión más clara del primer tiempo, y fue para el Marino de Luanco: un pase de Basurto dejó a Óscar de cara y el disparo de Berto González lo detuvo el portero visitante.

El Marino da un paso al frente

Tras el descanso, el Marino de Luanco apretó muy arriba, pero el filial del Racing dispuso de dos disparos, de Santi Franco y de Mario Solórzano, que se marcharon por encima del larguero. La buena noticia para el Marino de Luanco llegó en el minuto 68, en una contra en la que Tito Leyva partió desde su propio campo, abrió a la banda derecha para Óscar, que combinó con Basurto, y el pase al hueco del cántabro lo despejó muy corto el central Carlos, lo que aprovechó Óscar Fernández para batir con el exterior al meta visitante.

Un empate que sabe a poco

Pocos minutos después, el técnico local, Sergio, dio entrada a cuatro jugadores de refresco, a lo que respondió el conjunto visitante con otros tres, condicionado todo ello por el estado del terreno de juego. Cuando el Marino de Luanco defendía su ventaja, en el minuto 87, Santi Franco se giró y su potente disparo desde 25 metros se coló por la escuadra de la portería defendida por Dennis. Un mazazo para la afición local, aunque el equipo de Luanco aún lo intentó en un saque de banda en el que un forcejeo entre Cagigal y Somolinos acabó con la expulsión del jugador del Marino de Luanco.

Noticias relacionadas

Final con tensión

Ya en el descuento, en el minuto 91, un disparo de Berto González lo detuvo Laro.