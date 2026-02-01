Gran triunfo de un Círculo Gijón en crecimiento (70-63)
El equipo de Nacho Galán suma su segunda victoria consecutiva, la cuarta de la temporada, y está más cerca de salir de la zona de descenso
N. L.
Círculo Gijón, 70-Biele ISB, 63
Cuartos: (14-16), (22-16), (16-15), (18-16)
Círculo Gijón: Guillem Arcos (5), David Ramírez (3(, Reilly (11), Duke (12), Javi Menéndez (7) –quinteto inicial–, Tavin Pierre (14), Tsegakele (2), Michael Okafor (2), Samuel Franco (3) y Samu Barros (11).
Biele ISB: Nazir Williams (9), Ierai Aizpitarte (10), Mikel Olaizola (5), Pape Badji, Andoni Acha (2) –quinteto inicial–, Adrià Moncanut (14), Oier Ardanza, Thierry Sagna (2), Mohamed Niang (6) y Joaquín Cebolla (2).
Árbitros: Alejandro Pellitero y Romina Marchiano. Sin exclusiones.
Palacio de los Deportes de Gijón.
El Círculo Gijón encadena su segunda victoria consecutiva y, con un total de cuatro, sigue penúltimo de la clasificación pero empatado con el antepenúltimo y, mucho más importante que todo eso, dando muy buenas sensaciones. El equipo asturiano de Segunda FEB superó a un rival importante, el Biele ISB, que llegaba como quinto de la clasificación.
El partido fue disputado, llegando igualado a los instantes finales. De hecho, a 3:26 del final el choque estaba empatado a 61 puntos. El trabajo en el rebote, con un gran Javi Menéndez, y una buena defensa permitieron al conjunto de Gijón coger una valiosa renta de cuatro puntos (65-61) que se mantuvo hasta que recortó distancias el Biele ISB con una canasta de Acha a 1:50 del final (65-63). Un triple de Duke, el tiro libre de una técnica anotado por Samu Barros y otro tiro libre de Duke, unidos a un buen trabajo defensivo, cerraron la victoria definitiva de un Círculo que la próxima jornada visitará la cancha del Logrobasket.
