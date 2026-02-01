Un humilde Lealtad conquista el campo de un equipo histórico

Numancia 0 Lealtad 1 CD Numancia: Iván (1); Alain García (1) De Frutos (1), Ian Olivera (2), Fermín (0), Moustapha (1), Cristian Delgado (0), Héctor Peña (1), Álex Escardó (2), Hugo Matos (0) y Dani García (0). Cambios: Pablo Álvarez (0) por Cristian Delgado, min. 55; Godson (1) por Hugo Matos, min. 55; Bonilla (1) por Fermín, min. 69; Buyla (0) por Moustapha, min. 69; Marcos Sánchez (0) por Alain García, min. 73. CD Lealtad de Villaviciosa: Junquera (2); Yerpes (2), Cissé (2), Mateo (1), Argüelles (2), Nico Pereira (1), Luisen (1), Blanco (1), Nacho (1), Jaime (2) y Saza (1). Cambios: Samu Montes (1) por Saza, min. 61; Cid (1) por Nico Pereira, min. 73; Babafema (1) por Nacho, min. 73; Braña (1) por Jaime, min. 81. Gol: 0-1, min. 29: Jaime. Árbitro: Mario Ruiz Gómez (Rioja). Amonestó al local Buyla y a los visitantes Argüelles, Mateo y Luisen. Los Pajaritos: 1.917 espectadores.

El Lealtad de Villaviciosa llegó a Los Pajaritos como penúltimo clasificado y se marchó de Soria con tres puntos de enorme valor. Una victoria trabajada que refuerza la fe de un equipo que supo competir, sufrir y golpear en el momento justo frente a un Numancia que sigue sin encontrar continuidad en las últimas jornadas.

Aviso temprano del conjunto asturiano

El equipo visitante salió serio, concentrado y bien ordenado en defensa, con las ideas claras desde el primer minuto. De hecho, a los dos minutos de juego tuvo que aparecer Yerpes, salvando bajo palos un intento de Escardó, que había superado al guardameta con un balón bombeado.

Fue un aviso temprano de que el Lealtad no había viajado a Soria para especular. El Numancia reaccionó con el paso de los minutos y dispuso de una buena ocasión en un remate de cabeza de De Frutos, pero el conjunto asturiano mantuvo el tipo, sólido atrás y sin conceder espacios.

Un gol de estrategia que decide el partido

El plan del Lealtad de Villaviciosa pasaba por minimizar riesgos, leer el partido y esperar su oportunidad, y esa llegó a la media hora de juego. Una acción a balón parado, perfectamente ejecutada, terminó decidiendo el encuentro.

Blanco puso un centro medido al área pequeña y Jaime, llegando con determinación, conectó un certero remate de cabeza que acabó en la red. Un gol trabajado, ensayado y celebrado como oro, consciente de su enorme valor.

Resistencia y oficio hasta el final

A partir del tanto, el bloque asturiano supo gestionar su ventaja con madurez. El Numancia tuvo fases de dominio, pero se empeñó en jugar al pie, pese a que ni el rival ni el estado del terreno de juego lo facilitaban. Los visitantes resistieron con orden y concentración hasta el descanso.

En la segunda parte, los cambios del técnico local volcaron al conjunto soriano sobre el área rival, pero el Lealtad se hizo fuerte en un bloque bajo muy solidario. Cada intento numantino chocaba con una defensa bien organizada, mientras los de Villaviciosa trataban de salir a la contra aprovechando los espacios.

Faltó precisión en esas transiciones para sentenciar, pero no fue necesario. El Lealtad supo sufrir hasta el final y selló un triunfo tan trabajado como vital, una victoria que puede marcar un punto de inflexión en su temporada.

Jorge Fernández, entrenador del Lealtad de Villaviciosa: «Logramos una victoria que necesitábamos mucho en un campo histórico»

El entrenador del Lealtad de Villaviciosa, Jorge Fernández, se mostró satisfecho por la victoria lograda por su equipo: «Logramos una victoria que necesitábamos muchísimo en un campo histórico. Como dije durante la semana, era un partido marcado en el calendario para los jugadores y, a nivel personal, estoy contento porque hicimos un buen partido».

El técnico destacó el trabajo de sus futbolistas: «Me voy satisfecho porque hemos hecho un gran partido. En la primera parte estuvimos bien con el balón y eso en este estadio no es fácil. Ganar en Los Pajaritos y no sufrir es imposible».

Fernández subrayó la importancia del triunfo: «Las victorias dan moral en la situación en la que estamos y, para el Lealtad, imaginad lo que es ganar en este campo. Es un chute de energía al que queremos dar continuidad», finalizó.

Ángel Rodríguez, entrenador del Numancia: «Este partido ha sido un querer y no poder, pero hay que seguir trabajando»

El entrenador del Numancia, Ángel Rodríguez, realizó una valoración del encuentro: «Ha sido un querer y no poder. Hemos salido bien al principio y con ocasiones de gol. Hasta el gol en contra hemos estado bien, pese a tener un equipo muy metido atrás. Es algo que se nos repite mucho: se meten atrás y se nos atragantan».

El técnico local insistió en la necesidad de seguir trabajando: «Son momentos para no agachar la cabeza y pensar ya en el próximo partido». Pese al tropiezo, Rodríguez confía en que su equipo recupere el rumbo: «Quedan muchos partidos todavía. Es un duro golpe que no esperábamos, pero esto es fútbol. Las ocasiones que hemos tenido las han sacado acumulando hombres en el área. Nos ha faltado desequilibrio por fuera, ellos se encuentran cómodos defendiendo en bloque bajo. No hemos podido».

El preparador concluyó asumiendo las críticas: «Sabemos que es un momento difícil y que nos van a llover críticas, y eso forma parte de nuestro trabajo, siempre que sean desde el respeto».