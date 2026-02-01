El Lobas Oviedo Balonmano Femenino arrasa y sigue en ascenso (35-20)

Lobas Global Atac Oviedo Balonmano Femenino: Aida Fernández, Lucía Méndez, Carmen García-Calvo (2), Marta da Silva (1), Celia Rojo (5), Lisa Chiagozie (10), Camila Méndez (8) –siete inicial–, Paula Molano (3), Paloma Calvo (4), Teresa Rodríguez (1), Blanca Sánchez, Raquel Álvarez y Llara Solís (1). Carballal: Lidia Portela, Nerea Arias (1), María Álvarez (4), Antía Seijo (7), Daniela Carranza (1), Helena Sancho, Patricia Mallo –siete inicial-, Lucía Villamarín, Alejandra Montenegro (2), Patricia Teijeiro, Sabela Vázquez (2), Salma Aakcha, Laura Rúa y Yaiza Alonso (3). Marcador cada 5 minutos: 1 -1, 5- 3, 11- 5, 13-7, 19-9, 19-10 (descanso), 21-13, 22-13, 25-15, 29-18, 31-20 y 35-20. Árbitros: Tomás Fernández Merino (Castilla y León) y Jorge Muras Rodríguez (Asturias). Excluyeron por parte local a Carmen García-Calvo y Lisa Chiagozie, y por parte visitante Daniela Carranza, Patricia Teijeiro y Sabela Vázquez. Florida Arena: 350 espectadores.

El Lobas Oviedo sumó su cuarta victoria consecutiva y lo hizo de manera contundente. Las de Manolo Díaz firmaron ante el Carballal su victoria más clara de la temporada y continúan una semana más en el segundo puesto de División de Honor Oro, una de las plazas de ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola.

El cuadro ovetense dominó desde el primer momento y en nueve minutos ya había abierto una brecha de tres goles (5-2), fundamentalmente a base de penaltis transformados por Lisa Chiagozie, a la postre máxima goleadora del choque. Las carbayonas podían correr y tres tantos consecutivos de Camila Méndez pusieron el 11-5 en el marcador, distancia que se disparó a nueve goles de ventaja local al descanso (19-10).

El segundo tiempo no tuvo mucha historia porque la diferencia estuvo moviéndose siempre en el entorno de la decena de goles. Lo más destacado fue el debut de la juvenil Llara Solís, que se estrenó marcando un tanto de penalti en el tramo final del encuentro, en el que el equipo ovetense todavía amplió más la renta hasta el definitivo 35-20.

Un enero perfecto para seguir soñando con el ascenso

El Lobas Global Atac Oviedo completa un mes de enero perfecto, con cuatro triunfos en otros tantos partidos, para seguir siendo segundo en la clasificación de División de Honor Oro, a dos puntos del líder Soliss Pozuelo de Calatrava.

El sábado (18:00 horas) las carbayonas jugarán en Canarias contra el Lanzarote Puerto del Carmen.