Samuel Fernández se deja ver en la Challenge de Mallorca

La Challenge de Mallorca llegó ayer a su cuarta jornada con la disputa del Trofeo Andratx-Mirador des Colomer (Pollença), donde el asturiano Samuel Fernández (Caja Rural-Seguros RGA) fue protagonista, metiéndose en la escapada del día. Tuvieron la mala suerte los fugados de que Remco Evenepoel quería la victoria y la consiguió, para lo que puso a su equipo, el Red Bull Bora, a tirar del pelotón con el objetivo de neutralizar cuanto antes la escapada.

A pesar de todo, Samuel Fernández, que está completando una gran Challenge de Mallorca, no se dejó ir y llegó 36.º, a 4:06 del gigante Evenepoel.

Otro de los asturianos, Sinuhé Fernández (Burgos Burpellet-BH), llegó en 60.ª posición, a 7:09 del ganador. Su compañero de equipo, el castrillonense Hugo de la Calle, no acabó la carrera.

La Challenge de Mallorca acaba hoy con el Trofeo Palma, la única de estas pruebas que transcurre por un recorrido llano y, por lo tanto, una ocasión excepcional para Iván García Cortina, que tomará la salida con el equipo Movistar Team para pelear por un buen puesto.