El Siroko Gijón gana en la cancha del Ibaizabal (60-72)

El Siroko Gijón se impuso con claridad en la cancha del Ibaizabal (60-72) en un partido que se resolvió en una segunda parte en la que el conjunto asturiano estuvo mucho más inspirado. La más destacada en el equipo de Gijón fue Merissah Russel, con 25 puntos y 24 créditos de valoración. La canadiense estuvo bien acompañada por Anna Dénes, que con 14 puntos y 11 rebotes sumó 23 créditos de valoración y sobre todo fue muy importante para que el equipo de Gijón pudieran ganar el partido. Victoria importante para el Siroko en su pelea por alejarse de la zona de abajo. Peor le fueron las cosas al Aceites Abril ADBA Sanfer en su visita al Greenkw Barakaldo, donde perdió por 79-55, con un muy mal tercer cuarto del equipo de Avilés que fue determinante en la derrota. La más destacada en el ADBA fue Esther Sevilla, con 14 puntos y 14 créditos de valoración.