El tenis asturiano elogia la histórica gesta de Carlos Alcaraz: "Es una auténtica bestia, el número uno"

El mundo del tenis asturiano elogia la histórica gesta que Carlos Alcaraz, tenista murciano, acaba de conseguir al derrotar a Novak Djokovic en Australia, lo que le ha permitido convertirse en el tenista más joven de la historia en levantar todos los títulos de los cuatro Grand Slams.

Y es que ser el mejor de la historia ya no es una osadía para Carlos Alcaraz, que después de superar a Novak Djokovic en la gran final del Open de Australia (2-6, 6-2, 6-3 y 7-5), consigue su séptimo título de Grand Slam antes de los 23 años, otro hito que nadie nunca había conseguido hasta el momento, poniendo su firma de campeón en el lugar soñado y en el que tantas veces se había quedado sin premio el tenis español.

Para Ángel Prieto, vocal del Real Club de Tenis de Oviedo, Alcaraz es "un fenómeno, un monstruo". "Va a ser lo más, es una mezcla perfecta de Nadal, Federer y Djokovic. Sin embargo, creo que también es de elogiar el trabajo del serbio. Que un tipo que tiene dieciséis años más que su rival haya conseguido levantar seis bolas de ser es increíble. Pero Carlos, en los momentos claves, ha demostrado que es el mejor y no hay palabras para describirlo, lo tiene todo", indica, todavía emocionado tras ver la final australiana.

Gonzalo Sabín, presidente del club de Tenis de Avilés, no tiene palabras con lo conseguido por el joven tenista murciano. "Está demostrando que va a ser la siguiente figura del tenis español. Es el número uno y todavía le quedan muchos años por delante. Ha sido tremendo. Y lo mejor: físicamente es una bestia, por lo que lo podremos ver hacer muchas más cosas como la que ha hecho en Australia", indica.

Juan Avendaño, extenista asturiano, todavía no termina de creerse lo logrado por Alcaraz. "Ha estado genial y ha hecho un torneazo increíble. Ya no solo ha jugado bien la final, es que lo que ha hecho en las semis ante Zverev muestra que está hecho de otra pasta. Contra Djokovic ha hecho un gran partido. Demuestra que es el mejor del mundo y que lo va a seguir siendo durante los próximos años", cree.

Además, Fernando Alonso, campeón del mundo de Fórmula 1, reaccionó a través de sus redes a la histórica gesta de Alcaraz, quien, tras pasar a la final del Open de Australia, imitó el festejo más icónico del bicampeón mundial de F1 en sus años en Renault y la imagen, que dio la vuelta al mundo, le llegó al propio Alonso, que no dudó en responder al tenista de El Palmar repostando una storie de Instagram que habían subido (conjuntamente) la cuenta oficial de la F1 y del Open de Australia. «¡Alcaraz, Alcaraz! ¡Alcaraz, te quiero!», escribió el piloto ovetense para devolverle el guiño que le había hecho el número uno del mundo.