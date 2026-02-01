El Uni gana (65-87) en la cancha del Sigaltec gallego
El Universidad sigue enganchado a la pelea por disputar la fase de ascenso en el grupo A-B de Tercera FEB, siendo ahora tercero de la clasificación, y sumó una nueva victoria, la duodécima de la temporada, esta vez en la cancha del Sigaltec gallego (65-87). Marcos Bartolomé, con 22 puntos, fue el máximo anotador del conjunto estudiantil, donde el más valorado fue Diarra, que anotó 10 puntos, cogió 11 rebotes y sumó 19 créditos de valoración. En este mismo grupo, el Navia La Magaya visita hoy (17:00) al filial del Obradoiro.
