El Vetusta empata con el líder Fabril en un duro encuentro (1-1)

Vetusta y Fabril se jugaban el liderato, que ostentaba y sigue ostentando el conjunto gallego al haber logrado un empate que le permite mantener los dos puntos de diferencia sobre el filial oviedista.

Vetusta: Miguel Narvaez (2); Adrián Fernández (1), Marco Esteban (2), Diego Espinosa (1), Omar Falah (1), Diego Tejón (1), Cheli (1), Lamine (1), Dieguito (1), Guille Berzal (1) y Pablo Agudín (1). Cambios: Jaime Coballes (1) por Dieguito, min. 73. Javi López (1) por Guille Berzal, min. 73. Arturo Rivas (1) por Pablo Agudín, min. 79. Fabril: Hugo Ríos (1); Quique Teijo (1), Aarón Sánchez (1), Mané (2), Samu Fernández (1), Dani Estévez (1), Noé Carrillo (2), Mario Najera (2), Manu (1), David Domínguez (1) y Nsongo (3). Cambios: Enrique (1) por Noé Carrillo, min. 72. Fabián (1) por Quique Teijo, min. 78. Hermo (1) por Najera, min. 78. Pablo Cortés (s.c.) por Manu, min. 88. Garrido (s.c.) por David Domínguez, min. 88. Goles: 1-0, min. 4: Marco Esteban. 1-1, min. 77: Nsongo. Árbitro: Pacheco Copero (comité cántabro). Expulsó por doble amarilla al local Cheli en el min. 86. Amonestó por parte local a Diego Tejón, Diego Espinosa, Adrián Fernández, Guille Berzal y Jaime Coballes, y a los visitantes Quique Teijo y Aarón Sánchez. El Requexón: unos 600 espectadores.

El abrir pronto el marcador del Vetusta quizás condicionó el desarrollo del partido. El tanto llegó en una falta lateral, a los cuatro minutos, que ejecutó Omar Falah y Marco Esteban de cabeza, en el segundo palo, no perdonó y adelantó a su equipo. En el filial azul volvió Pablo Agudín, que jugó en la posición de delantero centro y al que se le notó la inactividad. Salvo en contadas ocasiones, apenas intervino en el juego, incluso no llegó a finalizar el encuentro.

Sin embargo, un buen pase suyo, le sirvió a Lamine para un chut que se le fue muy desviado desaprovechando una gran ocasión. Con el marcador en contra, el Fabril se fue haciendo con el encuentro gracias a su mayor potencial físico. El filial gallego obligó a intervenir a Miguel Narváez sobre todo en un buen remate de Najera.

En la segunda parte, el Fabril dispuso todavía más del balón ante un Vetusta que se iba desgastando y que, por si fuera poco, desquiciándose con el árbitro por sus decisiones. El doble cambio en el Vetusta no dio el resultado apetecido e incluso el Fabril, en una combinación colectiva, igualó el marcador en un potente disparo raso de Nsongo ante el que nada pudo hacer el meta local.

En los cuatro minutos de prolongación, los de Roberto Aguirre defendieron el resultado y más al verse en inferioridad numérica por la expulsión de Cheli que vio dos tarjetas amarillas. El resultado permite al Vetusta mantener el segundo puesto y ganarle al Fabril el goal average particular. El próximo partido, el Vetusta jugará contra otro filial , el Burgos Promesas, el sábado, a las 19:00 horas.