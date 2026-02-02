El Avilés cierra dos fichajes en las últimas horas de mercado: un central con pasado en Segunda y un mediapunta

El Real Avilés está siendo uno de los grandes agitadores del cierre de mercado en Primera Federación. La dirección deportiva del conjunto blanquiazul, con Miguel Linares a los mandos, ha cerrado dos incorporaciones. La primera, la del rumano Ricardo Grigore, central que la pasada campaña militó en el Eldense y que se encontraba libre tras su paso por el Tunari rumano. La segunda, Luis Alcalde, mediapunta que llega procedente del Marbella y que atesora mucha experiencia en la categoría de bronce.

Grigore, de 26 años y de 1,92 metros de altura, estuvo durante la primera vuelta de la pasada campaña en el Eldense, donde llegó a disputar 4 partidos con los azulgranas. Después se fue al Tunari, de la segunda división de su país, donde tampoco tuvo el protagonismo esperado, disputando 6 encuentros en la presente temporada. Ahora llega libre al Avilés y refuerza la zaga blanquiazul hasta final de curso. El futbolista militó durante seis temporadas en el Dinamo Bucureşti, uno de los clubes más punteros en su país, fue internacional en categorías inferiores e incluso llegó a disputar los Juegos Olímpicos de París.

Por otro lado, Dani Vidal también contará con otra cara nueva en ataque, la de Luis Alcalde, que hasta ahora militaba en el Marbella, colista en el grupo 2 de Primera Federación. El mediapunta rescindió su contrato hace unos minutos con el conjunto andaluz, con el que este curso había disputado 20 encuentros, en los que anotó dos goles. Anteriormente disputó 72 partidos en el Recreativo de Huelva y también pasó por Antequera, Ceuta y Linense. Por el camino se quedó Ander Martín, el gran objetivo blanquiazul para reforzar el ataque, aunque el atacante se quedará finalmente en el Cartagena

La operación salida también avanza

Paralelamente, el club también ha avanzado en la operación salida, clave para poder acometer estas dos incorporaciones. Tras anunciar la salida de Borja Granero hace unos minutos, se espera anunciar la marcha de Raúl Hernández en las próximas horas. Además, el club aún no se ha pronunciado sobre la situación de Julio Rodríguez, a quien el club le dio la baja federativa para poder inscribir a Uzkudun.