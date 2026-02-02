El Avilés cierra dos fichajes en las últimas horas de mercado: un central con pasado en Segunda y un mediapunta
El rumano Ricardo Grigore, con pasado en el Eldense, reforzará la zaga blanquiazul; mientras que el experimentado Luis Alcalde es la apuesta para el ataque
El Real Avilés está siendo uno de los grandes agitadores del cierre de mercado en Primera Federación. La dirección deportiva del conjunto blanquiazul, con Miguel Linares a los mandos, ha cerrado dos incorporaciones. La primera, la del rumano Ricardo Grigore, central que la pasada campaña militó en el Eldense y que se encontraba libre tras su paso por el Tunari rumano. La segunda, Luis Alcalde, mediapunta que llega procedente del Marbella y que atesora mucha experiencia en la categoría de bronce.
Grigore, de 26 años y de 1,92 metros de altura, estuvo durante la primera vuelta de la pasada campaña en el Eldense, donde llegó a disputar 4 partidos con los azulgranas. Después se fue al Tunari, de la segunda división de su país, donde tampoco tuvo el protagonismo esperado, disputando 6 encuentros en la presente temporada. Ahora llega libre al Avilés y refuerza la zaga blanquiazul hasta final de curso. El futbolista militó durante seis temporadas en el Dinamo Bucureşti, uno de los clubes más punteros en su país, fue internacional en categorías inferiores e incluso llegó a disputar los Juegos Olímpicos de París.
Por otro lado, Dani Vidal también contará con otra cara nueva en ataque, la de Luis Alcalde, que hasta ahora militaba en el Marbella, colista en el grupo 2 de Primera Federación. El mediapunta rescindió su contrato hace unos minutos con el conjunto andaluz, con el que este curso había disputado 20 encuentros, en los que anotó dos goles. Anteriormente disputó 72 partidos en el Recreativo de Huelva y también pasó por Antequera, Ceuta y Linense. Por el camino se quedó Ander Martín, el gran objetivo blanquiazul para reforzar el ataque, aunque el atacante se quedará finalmente en el Cartagena
La operación salida también avanza
Paralelamente, el club también ha avanzado en la operación salida, clave para poder acometer estas dos incorporaciones. Tras anunciar la salida de Borja Granero hace unos minutos, se espera anunciar la marcha de Raúl Hernández en las próximas horas. Además, el club aún no se ha pronunciado sobre la situación de Julio Rodríguez, a quien el club le dio la baja federativa para poder inscribir a Uzkudun.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
- Un juez pone freno a una práctica habitual en la capital asturiana a la hora de multar: adiós a una sanción de 200 euros impuesta por la DGT
- Mónica Sánchez, profesora de la Universidad de Oviedo: «Perder a un hijo no se supera, sabes que esa herida forma parte del camino»,
- El restaurante asturiano en una aldea de 20 habitantes que solo cocina productos comprados 'a 20 kilómetros a la redonda' y que recomienda la guía Michelin: 'Te sorprenderá
- Primeras palabras del piloto asturiano Fernando Alonso, tras probar su nuevo coche Aston Martin de Fórmula 1: 'Tenemos mucho trabajo por hacer
- Una década detrás de la barra: Tania Rodríguez celebra los diez años de La Perla en Cangas del Narcea
- El legado del 'Principito' ovetense, el chaval que empezó vendiendo relojes en su Seat 600 y que acabó levantando 800 viviendas
- Multado con 200 euros tras colocar la baliza v-16 en una avería en autovía pero no tener la espuma en el maletero: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos