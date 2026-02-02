El ciclista gijonés Iván García Cortina, undécimo en el Trofeo de Palma

Iván García Cortina se dejó ver en la última prueba de la Challenge de Mallorca, el Trofeo Palma. El gijonés estaba preparando el sprint, se quedó algo encerrado y a unos 600 metros de la meta trató de irse en solitario, pero los sprinter le pasaron antes de que cruzara la meta, llegando esa meritoria undécima posición.

La próxima cita del ciclista asturiano será el próximo viernes, cuando disputará la Muscat Clásic, en Omán y carrera que es la antesala del Tour de Omán, que comienza al día siguiente.