El ciclista gijonés Iván García Cortina, undécimo en el Trofeo de Palma
El asturiano lo intentó en los últimos metros pero le alcanzaron los sprinter
R. M. / A. L.
Oviedo
Iván García Cortina se dejó ver en la última prueba de la Challenge de Mallorca, el Trofeo Palma. El gijonés estaba preparando el sprint, se quedó algo encerrado y a unos 600 metros de la meta trató de irse en solitario, pero los sprinter le pasaron antes de que cruzara la meta, llegando esa meritoria undécima posición.
La próxima cita del ciclista asturiano será el próximo viernes, cuando disputará la Muscat Clásic, en Omán y carrera que es la antesala del Tour de Omán, que comienza al día siguiente.
- Un juez pone freno a una práctica habitual en la capital asturiana a la hora de multar: adiós a una sanción de 200 euros impuesta por la DGT
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
- Mónica Sánchez, profesora de la Universidad de Oviedo: «Perder a un hijo no se supera, sabes que esa herida forma parte del camino»,
- Una conductora choca contra dos vehículos aparcados y termina tirada en la calzada con un ataque de nervios: la llamativa intervención policial en Mieres
- Cazorla manda, el Oviedo gana, el Tartiere sonríe: victoria de oro ante el Girona (1-0)
- Las nuevas incorporaciones para el centro comercial Los Prados de Oviedo: una bolera, un restaurante mejicano y una cafetería sumamente conocida
- El legado del 'Principito' ovetense, el chaval que empezó vendiendo relojes en su Seat 600 y que acabó levantando 800 viviendas
- Míchel Sánchez, técnico del Girona, 'disfruta' de Cazorla: 'Cada vez que lo veo me alegro