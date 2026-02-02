"Ni locos nos vamos a confiar", dicen en el Mosconia, que está lanzado a por el objetivo de jugar la promoción de ascenso

Los números cantan y los del Mosconia hablan de un equipo que camina con paso firme hacia su objetivo: disputar la promoción de ascenso a Segunda Federación. El equipo de Grado lleva ocho jornadas sin perder, en las que ha logrado seis victorias, incluida una por 2-0 ante un rival directo, el Caudal, al que le ganó el goal-average particular. Estas cifras le colocan cuarto en la tabla, con una ventaja de siete puntos sobre el sexto, que es ahora L’Entregu, primer equipo que no disputaría esa promoción de ascenso.

El mejor momento de la temporada

"A nivel de puntos sí que estamos en nuestro mejor momento. Al principio también estábamos a buen nivel, pero no conseguíamos esos puntos. Ahora estamos en esa fase en la que a veces ganas partidos que a lo mejor no te merecías tanto", explica el entrenador del equipo de Grado, Alejandro Fernández, “Josmay”. Otro dato que le gusta destacar al técnico moscón es que no han perdido ningún partido "por más de un gol".

Confianza, rotaciones y variantes tácticas

La situación que atraviesa el equipo les da "confianza" y "facilita situaciones como poder hacer más rotaciones", "trabajar con más calma" y realizar "alguna variación a nivel táctico", explica Josmay.

La promoción, un objetivo claro desde el inicio

El entrenador del conjunto de Grado reconoce que siempre tuvieron claro el objetivo: "La promoción". Lo que sucede es que "en otras fases no lográbamos encadenar victorias". La tendencia ha cambiado ahora y eso hace que logren resultados también en días menos inspirados: "Hace quince días fuimos a Mieres y por momentos nos sometieron, pero al final ganamos 2-0 y tuvimos opciones de hacerlo por más".

El valor del goal-average ante rivales directos

Una victoria que tuvo un valor doble porque les deja con el goal-average a favor ante un rival directo. "El año pasado nos quedamos fuera por tener el goal-average en contra con el Lealtad", rememora.

La experiencia del pasado y el apoyo de la grada

Josmay tiene muy presente lo que les sucedió la pasada campaña, en la que parecían tener asegurada la clasificación para la promoción de ascenso y al final se les escapó: "Las victorias te dan confianza, estás alegre, pero queda muchísimo. Vamos semana a semana, incluso diría que sesión a sesión de entrenamiento. La pasada temporada teníamos siete puntos de ventaja sobre el sexto a cinco jornadas de acabar y nos quedamos fuera, así que, con lo que queda por delante, ni locos nos vamos a confiar".

Con lo que sí cuenta Josmay y el Mosconia es con la afición de Grado, una de las más numerosas de la categoría. "Es una afición muy calurosa y también un sitio exigente", sentencia, convencido del objetivo.