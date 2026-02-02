El Navia La Magaya cae ante el filial del Obradiro (84-68)

El Navia La Magaya cayó en su partido del grupo A-B de Tercera FEB en la cancha del Obradoiro Ames, filial del conjunto de Santiago de Compostela, por un claro 84-68. El equipo asturiano mantuvo el partido equilibrado hasta el descanso, pero en la segunda parte el cuadro gallego fue superior. El más destacado del conjunto naviego fue Javier Priero, con 17 puntos.