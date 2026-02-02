El Navia La Magaya cae ante el filial del Obradiro (84-68)
El Navia La Magaya cayó en su partido del grupo A-B de Tercera FEB en la cancha del Obradoiro Ames, filial del conjunto de Santiago de Compostela, por un claro 84-68. El equipo asturiano mantuvo el partido equilibrado hasta el descanso, pero en la segunda parte el cuadro gallego fue superior. El más destacado del conjunto naviego fue Javier Priero, con 17 puntos.
- Un juez pone freno a una práctica habitual en la capital asturiana a la hora de multar: adiós a una sanción de 200 euros impuesta por la DGT
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
- Mónica Sánchez, profesora de la Universidad de Oviedo: «Perder a un hijo no se supera, sabes que esa herida forma parte del camino»,
- Una conductora choca contra dos vehículos aparcados y termina tirada en la calzada con un ataque de nervios: la llamativa intervención policial en Mieres
- Cazorla manda, el Oviedo gana, el Tartiere sonríe: victoria de oro ante el Girona (1-0)
- Las nuevas incorporaciones para el centro comercial Los Prados de Oviedo: una bolera, un restaurante mejicano y una cafetería sumamente conocida
- El legado del 'Principito' ovetense, el chaval que empezó vendiendo relojes en su Seat 600 y que acabó levantando 800 viviendas
- Míchel Sánchez, técnico del Girona, 'disfruta' de Cazorla: 'Cada vez que lo veo me alegro