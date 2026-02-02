Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo protesta MercosurCáncer de mama AsturiasÓscar PuenteProfesores asturianosAlquiler habitaciones AvilésInvestigación ovetense Francia
instagramlinkedin

El Navia La Magaya cae ante el filial del Obradiro (84-68)

El Navia La Magaya cayó en su partido del grupo A-B de Tercera FEB en la cancha del Obradoiro Ames, filial del conjunto de Santiago de Compostela, por un claro 84-68. El equipo asturiano mantuvo el partido equilibrado hasta el descanso, pero en la segunda parte el cuadro gallego fue superior. El más destacado del conjunto naviego fue Javier Priero, con 17 puntos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un juez pone freno a una práctica habitual en la capital asturiana a la hora de multar: adiós a una sanción de 200 euros impuesta por la DGT
  2. Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
  3. Mónica Sánchez, profesora de la Universidad de Oviedo: «Perder a un hijo no se supera, sabes que esa herida forma parte del camino»,
  4. Una conductora choca contra dos vehículos aparcados y termina tirada en la calzada con un ataque de nervios: la llamativa intervención policial en Mieres
  5. Cazorla manda, el Oviedo gana, el Tartiere sonríe: victoria de oro ante el Girona (1-0)
  6. Las nuevas incorporaciones para el centro comercial Los Prados de Oviedo: una bolera, un restaurante mejicano y una cafetería sumamente conocida
  7. El legado del 'Principito' ovetense, el chaval que empezó vendiendo relojes en su Seat 600 y que acabó levantando 800 viviendas
  8. Míchel Sánchez, técnico del Girona, 'disfruta' de Cazorla: 'Cada vez que lo veo me alegro

Escasez de especialistas: la razón tras las demoras en las mamografías para diagnosticar cáncer en Asturias

Escasez de especialistas: la razón tras las demoras en las mamografías para diagnosticar cáncer en Asturias

Chirino eleva al Niemeyer al cielo de los centros culturales españoles

Chirino eleva al Niemeyer al cielo de los centros culturales españoles

Condenado un gijonés por abusar de su sobrina y pedirle vídeos sexuales

Condenado un gijonés por abusar de su sobrina y pedirle vídeos sexuales

El principal punto negro de Oviedo es una de las rotondas con más tráfico para entrar en la ciudad: más de 40 accidentes en 2025

El principal punto negro de Oviedo es una de las rotondas con más tráfico para entrar en la ciudad: más de 40 accidentes en 2025

El empresario colombiano que okupaba un histórico edificio asturiano, desahuciado por orden judicial: el inmueble vuelve a manos del Museo de Bellas Artes

El empresario colombiano que okupaba un histórico edificio asturiano, desahuciado por orden judicial: el inmueble vuelve a manos del Museo de Bellas Artes

Paloma Menéndez Cuervo, supervisora de Atención al Ciudadano que recibe la certificación ISO 9001: "La mayoría de quejas en Cabueñes son por las listas de espera, quirúrgica o de consulta"

Paloma Menéndez Cuervo, supervisora de Atención al Ciudadano que recibe la certificación ISO 9001: "La mayoría de quejas en Cabueñes son por las listas de espera, quirúrgica o de consulta"

La cabeza de Puente

Melania Trump, una fortuna bajo escrutinio

Tracking Pixel Contents