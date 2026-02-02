El Royal Premium Gijón cae en Torrelavega y es octavo

El Royal Premium Gijón no pudo sumar en su visita al Vicente Trueba y cayó por 32-26 ante el Bathco BM Torrelavega en la jornada 19. El conjunto gijonés compitió durante buena parte del encuentro, pero el mayor acierto local tras el descanso decantó el choque. Hugo Suárez fue el máximo goleador del partido con 12 tantos, bien secundado por Lucas Iriarte y Eduardo Fonticiella. Con los resultados de la jornada, se encuentra en octava posición pero empatado a 16 puntos con otros tres equipos.