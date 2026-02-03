Carlos Alcaraz, el entrenador de Oviedo que comparte nombre con el rey del tenis mundial
Carlos Alcaraz tiene 66 años, entrena a niños y es el director del Club Pro Tenis Oviedo en el Parque del Oeste. Lleva seis décadas conviviendo con un nombre y un apellido que el domingo volvió a colocarse en lo más alto del deporte mundial. El argentino lleva 40 años en Asturias: «porque me enamoré y aquí me quedé». Mientras el Carlos Alcaraz de 22 años levantaba en Melbourne el Open de Australia tras derrotar a Novak Djokovic, en una pista de Oviedo otro Alcaraz recibía bromas, felicitaciones y preguntas repetidas. «Siempre está la broma», admite, acostumbrado a que desde que el murciano empezó a despuntar «me llaman conocidos de Argentina o de distintos puntos de España para preguntarme si tenemos algo que ver». Y la verdad es que solo les une el tenis. «Manolo Galé, en su día, me trajo a España y acabé fundando este club», rememora. La coincidencia del nombre, explica, es solo eso, una coincidencia, aunque reconoce que «es una alegría» ver cómo su apellido resuena ahora por todo el mundo.
Desde su experiencia como jugador y entrenador, siguió la final con mirada técnica y detectó las claves del duelo. Relata que Djokovic arrancó muy fuerte, pero que las bolas «muy rasas al suelo» de Alcaraz terminaron marcando el partido y que la juventud acabó pesando tras dos semifinales a cinco sets. Aun así, no idealiza: cree que es «un gran referente ahora», aunque recuerda que también habrá que ver cómo gestiona los momentos difíciles, porque el talento y la condición física los tiene «para batir récords».
