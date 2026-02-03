La familia Fodeba aumenta: el club de baloncesto gijonés sigue creciendo y crea por primera vez equipos masculinos

La del Fodeba es una familia enorme, que sigue creciendo año tras año y que abre los brazos a todos aquellos que consideran que el baloncesto, como el deporte en general, es el mejor complemento para la formación de los jóvenes. El club gijonés, presidido por Pedro Ferrer, presentó a sus equipos ayer en el Palacio de los Deportes.

Un crecimiento sostenido temporada tras temporada

La entidad cuenta esta temporada con 41 equipos (incluyendo los de las escuelas), cinco más que la pasada. Un crecimiento que en esta ocasión se debe en buena parte a que por primera vez han sacado equipos masculinos: un benjamín, un alevín y dos infantiles. "Es el primer año en los 29 de historia del club que sacamos equipos masculinos, la explicación es que había padres que tenían niñas en el Fodeba y nos fueron presionando para que cogiéramos también a sus hijos porque les gustaba la forma que tenemos de trabajar", explica Ferrer.

La apertura a los equipos masculinos

Esta nueva puerta que se ha abierto, con sus limitaciones, irá a más: "El crecimiento no será tan grande como el que hemos experimentado en niñas, pero sí que acabaremos teniendo equipos en todas las categorías", asegura Ferrer, que no esconde que todo esto responde al buen hacer que han demostrado a lo largo de su trayectoria: "Ofrecemos unas prestaciones que son muy demandadas por la sociedad, la gente nos dice ‘queremos ir porque sabemos que se entrena bien’".

De club familiar a estructura profesional

Son una familia, pero cada vez más profesional, contando con director deportivo, gerente y un responsable de las escuelas.

Un proyecto educativo por encima de los números

El crecimiento del Fodeba no ha llegado de un día para otro ni es un fin en sí mismo: "No queremos coger atajos, nos gusta hacer las cosas a su ritmo; además, si una temporada no crecemos en equipos no pasa nada, lo que tenemos es un proyecto definido y lo importante es ese proyecto educativo que en esta sociedad cada vez se demanda más".

El primer equipo como referencia competitiva

Un proyecto que incluye a un primer equipo en Primera Nacional, que es "nuestro buque insignia": "La clasificación dice que somos el mejor asturiano de la categoría, no renunciamos a ascender, hay gente en ese equipo que lleva los once años que llevan en la categoría y que hacen un esfuerzo enorme", concluye Ferrer, que asegura que, cuando toque, harán un sénior masculino, aunque en este caso "no vamos a hacer competencia si sigue habiendo un equipo en LEB Plata (Segunda FEB, en este caso el Círculo) y estaremos al menos una categoría por debajo".