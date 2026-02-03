El mítico exjugador de Primera (y con raíces sportinguistas) que ficha por el equipo de Javi Rozada
El extremo Denis Cheryshev refuerza el Krasava Ypsonas, club chipriota que dirige desde el banquillo el preparador ovetense
El internacional ruso Denis Cheryshev fue la gran bomba en el final de mercado del Krasava Ypsonas, el equipo chipriota en el que milita el ovetense Javi Rozada desde el pasado mes de diciembre. El extremo, cuyo padre Dmitri disputó 172 partidos con la camiseta del Sporting de Gijón, llega para reforzar a un equipo que disputará el play-off para evitar el descenso de categoría.
Cheryshev, de 35 años, estaba sin equipo desde que en junio del año pasado puso punto y final a su aventura en el Panionios, de la segunda división griega. Allí disputó 24 partidos, en los que anotó cinco goles y repartió cinco asistencias. Sin embargo, su buen rendimiento no sirvió para conseguir el ascenso y en verano no encontró ninguna oferta que le sedujese lo suficiente.
Hasta que llegó el Krasava Ypsonas de Rozada, que le convenció para enrolarse en un proyecto donde compartirá vestuario con otros españoles como el lateral Xavi Quintillá o el delantero Marco Camus. De hecho, Cheryshev pudo disfrutar de sus primeros minutos en el conjunto chipriota, en la derrota de los suyos ante el Omonia Nicosia (1-0), líder destacado. En estos momentos el Krasava es antepenúltimo, con 17 puntos, y está muy lejos de salir del play-off de descenso.
Anteriormente, Cheryshev también jugó en el Venezia y durante la mayor parte de su carrera militó en España, pasando por el Real Madrid, Sevilla, Villarreal y Valencia, acumulando más de 200 partidos en la máxima categoría. Su padre, Dmitri, jugó durante cinco temporadas en el Sporting, entre 1996 y el 2001, las dos primeras en Primera División. En total, el delantero ruso anotó 52 goles con la elástica rojiblanca y llegó a ser muy querido por la hinchada.
