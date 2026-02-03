Oviedo reconoce al Club Mareastur por su victoria en la Liga Axa
El Club Mareastur fue recibido ayer por Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, como reconocimiento por ser campeón de la Liga AXA de Natación Paralímpica 2025 que organiza el Comité Paralímpico Español y las Federaciones Españolas de Deportes de Personas con Discapacidad. El club de Oviedo superó al Club Natación Pozuelo, vencedor de las dos primeras ediciones de la Liga AXA.En categoría individual, Paula Sánchez alcanzó la tercera posición, Adriana Pérez finalizó quinta y Llara Fernández, séptima. En la categoría masculina, Alan García consiguió el quinto puesto y Martín Alonso consiguió el décimo puesto.
