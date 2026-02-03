El triunfo de Carlos Alcaraz en Australia inspira a los jóvenes tenistas asturianos

La histórica victoria de Carlos Alcaraz ante Novak Djokovic en el Open de Australia, que le convierte en el tenista masculino más joven en ganar los cuatro Grand Slam, ha tenido un impacto inmediato en las pistas de Asturias, donde entrenadores y jóvenes jugadores reconocen un aumento de la motivación y la ilusión tras la final de Melbourne.

El efecto Alcaraz se nota desde el primer peloteo

En el Real Club de Tenis de Oviedo, la entrenadora Mónica Louzano percibe que días como este se notan desde el inicio del entrenamiento. “Llegan con las pilas cargadas porque tienen el tenis muy reciente”, explica. Aunque reconoce que los niños suelen fijarse en el resultado, subraya que los partidos de Carlos Alcaraz invitan a mirar el juego, por ser “muy completo y divertido”.

Louzano advierte también del riesgo de generar expectativas irreales y recuerda que “número uno solo hay uno”, insistiendo en que el verdadero aprendizaje está en valores como el sacrificio, el esfuerzo y no rendirse nunca, algo que identifica claramente con la final de Australia.

Los jóvenes destacan la fortaleza mental y la inteligencia en pista

En la Escuela de Tenis del Grupo Covadonga, la final fue el tema central antes del entrenamiento. Carla Suárez, de 11 años, confiesa que lo que más le impresionó fue cómo Alcaraz soportó la presión tras perder el primer set, mientras que Jaime Sariego, de 14, destaca que gana por jugar “inteligente”.

Para Nicolás Fernández, también de 14 años, ver el partido supone un impulso extra: “Llego muy motivado a entrenar”, reconoce, mientras sueña con ser profesional o conseguir una beca en Estados Unidos. Paula González, de 15, coincide en que la diferencia está en la fuerza mental, más allá de pegar fuerte.

Un referente joven y cercano para el tenis español

Su entrenadora, María José Echenique, considera que contar con un referente español tan joven como Carlos Alcaraz es una suerte y descarta que sea un arma de doble filo. “Saben que llegar ahí es muy complicado, pero ver a alguien tocado con una varita anima a seguir”, afirma, destacando el respeto y la educación del murciano dentro y fuera de la pista.

Gijón y Avilés también vibran con la final de Melbourne

En el Real Club de Tenis de Gijón, los jóvenes comentan desde los puntos largos hasta la profundidad de bola que impidió a Djokovic atacar con comodidad. En Avilés, el entrenador Marcos Álvarez confirma que muchos niños pasaron la mañana viendo la final y que Alcaraz es un referente total, tanto por su trabajo como por su comportamiento.

Entre los más pequeños, Sofía Álvarez, de 9 años, admite que estuvo nerviosa durante el partido, mientras que Cova González, que celebraba su décimo cumpleaños, reconoce que hubo momentos en los que pensó que “podía perder”.

Inspiración que trasciende los trofeos

En el Parque del Oeste, la directora del Club Pro Tenis, Paola Suárez, coincide en que los niños llegan más motivados y con ganas de imitar gestos y golpes, por lo que es clave que el modelo sea positivo en todos los aspectos.

Mientras tanto, en una de las pistas, Carlos Alcaraz, de 66 años, observa con una sonrisa cómo su nombre vuelve a escucharse entre raquetas y redes. El eco de Melbourne ha llegado a Asturias, donde una nueva generación empieza a creer que los sueños también se entrenan.