Asturias, un paraíso para el golf: "Hay mucha afición"

Claudio Álvarez Rodríguez es el delegado en Asturias de la Asociación Española de Seniors de Golf (Aesgolf), una entidad que ya ha superado los 60 años de historia y que cuenta con 6.800 socios en toda España: “4.800 caballeros y 2.000 damas”.

Aesgolf en cifras nacionales y regionales

En Asturias son 440 asociados –300 hombres y 140 mujeres–, lo que supone, según Álvarez, “la mejor relación entre número de socios y jugadores de golf”. En cifras absolutas, el Principado es la quinta comunidad de España, solo por detrás de Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana y el País Vasco.

Requisitos para formar parte de la asociación

El requisito para poder inscribirse en la asociación es estar federado y tener más de 55 años en el caso de los hombres y 50 en el de las mujeres. Una vez que un socio se da de alta, puede participar en todas las actividades que organiza la entidad, que son numerosas y variadas.

Una intensa actividad durante todo el año

“Es una organización que aquí siempre ha funcionado muy bien. En Asturias organizamos unos veinte torneos al año y realizamos entre tres y cinco viajes fuera, en los que solemos disputar algún triangular con otras comunidades”, explica Claudio Álvarez. Además, los integrantes de la asociación cuentan desde hace años con una equipación propia con la que representan a la región.

El torneo “Paraíso Natural”, el gran referente

El torneo más importante de cuantos se celebran es el “Paraíso Natural”, que se disputa entre los campos de La Barganiza y El Tragamón. “Es el que atrae a más gente de fuera de Asturias; suele ser un 50% de aquí y un 50% de otras comunidades”, añade el delegado de Aesgolf. Se trata de una competición con un marcado carácter lúdico, que incluye una cena la víspera, ya muy consolidada entre los participantes.

Viajes y encuentros con otras comunidades

Entre los viajes que organiza la asociación destaca uno a Andalucía, donde se juega un triangular con Castilla y León y Aragón. “Vamos a El Rompido (Huelva). Es un viaje que tiene muchísimo éxito; se llena enseguida y se celebra en junio. El máximo es de 184 jugadores y nosotros aportamos 109”, detalla Álvarez.

Iniciativas singulares a nivel nacional

También recuerda otras actividades destacadas, como un crucero de golf realizado hace tres años: “Era una iniciativa a nivel nacional, con paradas en Palma, Roma y Marsella para jugar. Fue una experiencia importante; cuando este tipo de cosas funcionan, da gusto”.

Organización, planificación y gestión diaria

Toda esta actividad –este año serán 21 torneos– exige una gran dedicación y, sobre todo, planificación. “Tengo los campos bloqueados ya para la primera semana de junio”, señala. A nivel nacional, Aesgolf cuenta con una oficina atendida por cuatro personas, pero en Asturias “la sede es mi teléfono”, bromea.

Las claves del éxito del golf senior en Asturias

Para Claudio Álvarez, una de las claves del éxito de la asociación en el Principado está en la fuerte implantación del golf en la región: “Hay mucha afición. En Cantabria también, pero en Asturias más. Aquí tenemos la suerte de contar con muy buenos campos y muy concentrados, casi todos cerca de Oviedo y Gijón, y los que están más alejados, como Tapia o Llanes, siguen siendo bastante accesibles”. Todo ello, concluye, “facilita la organización y que la gente se mueva de uno a otro”.