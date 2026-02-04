Exhibición asturiana en el primer Campeonato bilateral Francia-España de Nihon Tai-Jitsu

Ya es oficial. España no es solo una potencia en nihon tai-jitsu. Desde este domingo, es una referencia internacional.

España confirma su hegemonía internacional en París

Lo que era un secreto a voces se ha confirmado este fin de semana en París, con la victoria ante la selección francesa en el I Campeonato Bilateral Francia-España. Pero hay más. Asturias también ha demostrado su formidable nivel, dando una lección técnica, de sacrificio y de voluntad, consiguiendo 49 medallas (12 oros, 11 platas y 26 bronces), lo que la convierte en la comunidad más laureada junto a Cataluña.

Un campeonato histórico avalado por las federaciones nacionales

Horas y horas de planificación y de reuniones entre las federaciones de los dos países han hecho posible la celebración de la primera competición internacional de este arte marcial avalada por dos federaciones nacionales, FEKYDA y FFK, y que aparezca reflejada en las actividades desarrolladas por el Consejo Superior de Deportes.

Francia y España reúnen a la élite del Nihon Tai-jitsu

Francia, cuna del Tai-Jitsu y país natal del maestro Roland Hernaez, y España, uno de los primeros países a los que se extendió este arte marcial y gran potencia histórica, han reunido a 260 competidores que se han enfrentado en todas las modalidades y en todas las categorías: Kata individual, Kata por parejas, Expresión técnica, Randori, Goshin Shobu y Kumite.

Un espectáculo deportivo de máximo nivel técnico

Si normalmente cualquier campeonato de nihon tai-jitsu resulta emocionante y espectacular, en esta ocasión se ha superado cualquier torneo anterior. Solo los mejores de cada país podían participar, lo que ha beneficiado al numeroso público asistente, permitiéndole asistir a eliminatorias repletas de técnicas variadas, realizadas con una precisión, fuerza y velocidad pocas veces vista, además de manifestaciones de orgullo, espíritu competitivo y respeto al adversario y a las tradiciones.

Los oros asturianos confirman el dominio regional

La lista de taijitsukas asturianos que han conseguido una o más medallas de oro es enorme: Noa López, Javier Peláez, Mael Vidal, Luna Fernández, Enzo López, Jaime Peláez, Nicolás Peláez, Valeria Fuente, David García y Yaiza Liz.

Javier Peláez González destaca el papel de las familias y el trabajo técnico

Javier Peláez González, director técnico del departamento de Nihon Tai-jitsu de la Federación Asturiana de Kárate y Disciplinas Asociadas, se mostraba muy satisfecho ante los medios: «Enhorabuena a quienes han competido, al equipo arbitral y al personal técnico por demostrar, una vez más, el altísimo nivel que existe en Asturias. Pero, sobre todo, quiero dar las gracias a todas las familias por el gran esfuerzo realizado para que sus hijos e hijas pudieran asistir a este evento histórico. El nihon tai-jitsu asturiano es actualmente un referente nacional y hoy hemos dado el primer paso para que también lo sea a nivel internacional».

Una experiencia clave para el crecimiento deportivo y personal

A nivel individual, lo vivido este fin de semana representa una experiencia deportiva y personal de primer nivel para todos los competidores, árbitros, coaches y familias. Salir de tu país a competir contra los mejores taijitsukas franceses, y hacerlo de manera tan brillante, supone una dosis de confianza y de refuerzo para seguir entrenando y enfrentándote a cualquier dificultad que pueda surgir en cualquier faceta de la vida.

El futuro pasa por Cataluña y el II Campeonato Bilateral

A nivel global, estos resultados refuerzan el camino iniciado hace décadas, basado en la excelencia técnica, el respeto y la constancia. Ahora toca festejar y disfrutar, pero durante poco tiempo, porque este año Francia buscará la revancha en el II Campeonato Bilateral, que se celebrará en Cataluña.

Detalle de resultados y medallistas asturianos

La lista de medallistas asturianos es la siguiente:

Kata individual

Oro: Noa López (Juvenil), Javier Peláez (Cadete).

Plata: Valeria Fuente (Juvenil).

Bronce: Jaime Peláez (Alevín), Valeria Vidal (Infantil), Nora Fernández (Cadete).

Kata por parejas

Plata: Enzo López y Jaime Peláez (Alevín), Noa López y Valeria Fuente (Juvenil).

Bronce: Uxue Galán y Javier Peláez (Junior).

Expresión técnica

Oro: Mael Vidal y Luna Fernández (Alevín).

Plata: Enzo López y Jaime Peláez (Alevín), Valeria Vidal y Nicolás Peláez (Infantil), Noa López y Valeria Fuente (Juvenil).

Bronce: Javier Peláez y Claudia Solís (Cadete).

Randori

Oro: Enzo López y Jaime Peláez (Alevín).

Bronce: Valeria Vidal y Nicolás Peláez (Infantil), Noa López y Valeria Fuente (Juvenil), Mario Suárez y Javier Peláez (Junior).

Goshin Shobu

Oro: Enzo López y Luna Fernández (Alevín); Nicolás Peláez (Infantil); Noa López y Valeria Fuente (Juvenil); Javier Peláez (Cadete).

Plata: David García (Cadete); Anabel (Junior); Yanira y Julio Jiménez (Senior).

Bronce: Jaime Peláez y Mencía Fuente (Alevín); Manuel Pereda y Valeria Vidal (Infantil); Claudia Solís, Andrea Marcos y Aarón Merlo (Juvenil); Nora Fernández (Cadete); Uxue Galán, Marcos Velasco y Mario Suárez (Junior); Iyán García (Senior).

Kumite

Oro: David García (Cadete); Yaiza Liz (Senior).

Plata: Uxue Galán (Junior).

Bronce: Andrea Marcos (Cadete); María Díaz (Junior); Yanira, Iyán, Julio Jiménez y David Barja (Senior).