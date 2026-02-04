Fallece Luis Martínez, comentarista y corresponsal deportivo de Luanco
Vinculado a diferentes medios, colaboró también con la Federación Asturiana de Balonmano, con el Marino y con el Club Náutico de la localidad gozoniega
N. L.
Luanco
El comentarista y corresponsal deportivo de Luanco, Luis Martínez Menéndez, falleció este pasado martes 3 de febrero a los 78 años de edad. Jubilado de la Caja Rural de Luanco, Luis Martínez colaboró realizando información deportiva en diferentes medios de comunicación, tanto escritos como radiofónicos.
Despedida y trayectoria vinculada al deporte
Su colaboración con el mundo del deporte fue más allá, ya que estuvo vinculado durante un tiempo a la Federación Asturiana de Balonmano, también al Marino de Luanco durante una temporada y, en otro periodo corto de tiempo, fue presidente del Club Náutico de Luanco.
El funeral por su eterno descanso se celebrará el próximo sábado, a las 12:30 horas, en la Iglesia de Santa María de Luanco.
