Ya hay fecha y hora para uno de los partidos más esperados del Avilés: llega el Madrid Castilla al Suárez Puerta
El encuentro se disputará el próximo sábado 21 a las 21 horas
N. M.
La Federación Española ha dado a conocer los horarios para la jornada 25, momento en el que el Avilés se medirá a uno de los equipos más mediáticos de Primera Federación, el Madrid Castilla. El cuadro blanquiazul recibirá al conjunto blanco el próximo 21 de febrero, sábado, a las 21 horas, repitiendo el mismo horario que en el último partido en casa, el que midió a los asturianos ante el Mérida.
El Avilés llegará al duelo tras enfrentarse, en los próximos días, al Arenteiro y al filial del Celta, ambos encuentros fuera de casa. Los blanquiazules están en el peor momento de la temporada, acumulando cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros, y ahora quieren volver a recuperar sensaciones en ambos compromisos en tierras gallegas. El Castilla, por su parte, no conoce la victoria desde su cambio de entrenador. Álvaro Arbeloa pasó al primer equipo blanco y Julián López, su sustituto, suma dos empates y una derrota en tres encuentros. Estos resultados han sacado al filial madridista de los puestos de play-off.
Cabe recordar que, en el encuentro de ida entre el Avilés y el Madrid Castilla, los asturianos cayeron derrotados tras dos tantos en la primera parte de Loren Zúñiga. El encuentro del sábado 21 se podrá ver por Movistar, LaLiga+ y Telecable.
