De récord de Asturias de salto, a superar la "herencia Jeremías" en lanzamiento de peso: Pablo vuelve a probarse entre los grandes

No todos los deportistas son capaces de persistir en una disciplina que, a priori, no es la suya. En uno de sus primeros campeonatos importantes, Pablo Jeremías no tuvo los resultados esperados y todos sus lanzamientos (practica lanzamiento de peso y disco) fueron nulos. El gijonés, lejos de abandonar, persistió en una modalidad que en la actualidad tan solo practican unos 20 deportistas de su edad en Asturias, pero a él le da igual. "Hago esto porque me gusta, nunca me dejé llevar por la gente". Tras conseguir varios éxitos a nivel nacional el curso pasado, Jeremías afronta este fin de semana el Campeonato de España sub-23 de pista cubierta. Una categoría a la que ha dado el salto con tan solo 19 años y donde se marca un objetivo claro: "Terminar entre los ocho primeros".

Su pasión por el atletismo viene de familia. Su hermano lo practicó y su padre, Ramón, fue uno de los mejores lanzadores asturianos de la historia -y un medallista habitual en los Campeonatos de España-. Buen ejemplo es que aún mantiene el récord regional de lanzamiento de peso: 17.86 metros que consiguió en 1995. "Mi padre tuvo mucha importancia en que lo practique, pero más al principio cuando empecé", explica Jeremías, quien tocó todas las disciplinas antes de especializarse en los lanzamientos. "Con ocho años hacía de todo: corría, lanzaba, saltaba… De primeras me decanté por esto último e incluso hice récord de Asturias", comenta el atleta del Grupo.

El gijonés alcanzó una mínima nacional sin tener entrenador

Fue a los 14 cuando se empezó a tomar en serio los lanzamientos, aunque no todo fue coser y cantar. Jeremías logró la mínima para un Nacional, pero su decepción llegó cuando todos sus lanzamientos fueron nulos. "No tenía entrenador y todo lo que entrenaba lo hacía por mi cuenta", desvela. El gijonés reconoce que en aquel momento "necesitaba orientación porque no sabía muy bien lo que quería" y su padre le recomendó especializarse en una modalidad. Jeremías apostó por lanzamiento de disco y peso y Manuel Ángel Toral, su actual entrenador, comenzó a trabajar con él. Con solo tres meses de preparación, el joven logró la medalla de bronce en categoría sub-16. "Ahí me doy cuenta de que puedo progresar y que si entreno y le echo horas podré avanzar".

Pablo Jeremías realiza un lanzamiento. / Ángel González

A raíz de ese éxito llegaron otros. Jeremías fue campeón de España de lanzamiento de disco con 17 años, recibió la llamada de la selección y el año pasado consiguió otras cuatro medallas de plata en distintos nacionales. A día de hoy, la disciplina de lanzamientos está en búsqueda de nuevos talentos como el asturiano. "Se lleva bien, hay un gran ambiente y se lanza bien porque uno está como en casa", apunta. Todos los días entrena dos horas y trata de ser mejor atleta. "La clave para un buen lanzamiento es entrar al círculo y no tener casi nada en la cabeza. Que no te importe nada es lo más complicado", cuenta.

El gran sueño de arrebatarle el récord de Asturias a su padre

El atletismo en casa se vive con pasión y también con cierto pique sano, puesto que uno de los grandes objetivos de Pablo es el de arrebatarle el récord regional a su padre. "Tengo la esperanza. Aún la semana pasada hice 15.61, pero todo es cosa de trabajo y tiempo", apunta, aunque antes tiene que pasar por encima de su actual entrenador. "También le quiero superar. Él tiene 17.10. Siempre le digo que estoy a la distancia de seguridad de llegar", afirma entre risas. Antes, afronta el Nacional en busca de mejor marca personal. "Voy a disfrutar. Es mi primer año de sub-23 y veo muy complicado conseguir la medalla", concluye.