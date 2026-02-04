Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Polémica ArzobispoInvestigación AdamuzLista espera mamografíasTSK BolsaZona Bajas Emisiones OviedoTiempo Asturias
instagramlinkedin

De récord de Asturias de salto, a superar la "herencia Jeremías" en lanzamiento de peso: Pablo vuelve a probarse entre los grandes

El gijonés, de 19 años, disputa este fin de semana el Campeonato de España sub-23 en Málaga: "El objetivo es terminar entre los ocho primeros"

Pablo Jeremías el gigante asturiano de lanzamiento de disco que aún no ha cumplido los veinte y sueña con la selección absoluta

Pablo Jeremías el gigante asturiano de lanzamiento de disco que aún no ha cumplido los veinte y sueña con la selección absoluta

VÍDEO: Javi Viso / FOTO: Ángel González

Javi Viso

Javi Viso

Gijón

No todos los deportistas son capaces de persistir en una disciplina que, a priori, no es la suya. En uno de sus primeros campeonatos importantes, Pablo Jeremías no tuvo los resultados esperados y todos sus lanzamientos (practica lanzamiento de peso y disco) fueron nulos. El gijonés, lejos de abandonar, persistió en una modalidad que en la actualidad tan solo practican unos 20 deportistas de su edad en Asturias, pero a él le da igual. "Hago esto porque me gusta, nunca me dejé llevar por la gente". Tras conseguir varios éxitos a nivel nacional el curso pasado, Jeremías afronta este fin de semana el Campeonato de España sub-23 de pista cubierta. Una categoría a la que ha dado el salto con tan solo 19 años y donde se marca un objetivo claro: "Terminar entre los ocho primeros".

Su pasión por el atletismo viene de familia. Su hermano lo practicó y su padre, Ramón, fue uno de los mejores lanzadores asturianos de la historia -y un medallista habitual en los Campeonatos de España-. Buen ejemplo es que aún mantiene el récord regional de lanzamiento de peso: 17.86 metros que consiguió en 1995. "Mi padre tuvo mucha importancia en que lo practique, pero más al principio cuando empecé", explica Jeremías, quien tocó todas las disciplinas antes de especializarse en los lanzamientos. "Con ocho años hacía de todo: corría, lanzaba, saltaba… De primeras me decanté por esto último e incluso hice récord de Asturias", comenta el atleta del Grupo.

El gijonés alcanzó una mínima nacional sin tener entrenador

Fue a los 14 cuando se empezó a tomar en serio los lanzamientos, aunque no todo fue coser y cantar. Jeremías logró la mínima para un Nacional, pero su decepción llegó cuando todos sus lanzamientos fueron nulos. "No tenía entrenador y todo lo que entrenaba lo hacía por mi cuenta", desvela. El gijonés reconoce que en aquel momento "necesitaba orientación porque no sabía muy bien lo que quería" y su padre le recomendó especializarse en una modalidad. Jeremías apostó por lanzamiento de disco y peso y Manuel Ángel Toral, su actual entrenador, comenzó a trabajar con él. Con solo tres meses de preparación, el joven logró la medalla de bronce en categoría sub-16. "Ahí me doy cuenta de que puedo progresar y que si entreno y le echo horas podré avanzar".

Pablo Jeremías realiza un lanzamiento.

Pablo Jeremías realiza un lanzamiento. / Ángel González

A raíz de ese éxito llegaron otros. Jeremías fue campeón de España de lanzamiento de disco con 17 años, recibió la llamada de la selección y el año pasado consiguió otras cuatro medallas de plata en distintos nacionales. A día de hoy, la disciplina de lanzamientos está en búsqueda de nuevos talentos como el asturiano. "Se lleva bien, hay un gran ambiente y se lanza bien porque uno está como en casa", apunta. Todos los días entrena dos horas y trata de ser mejor atleta. "La clave para un buen lanzamiento es entrar al círculo y no tener casi nada en la cabeza. Que no te importe nada es lo más complicado", cuenta.

Noticias relacionadas

El gran sueño de arrebatarle el récord de Asturias a su padre

El atletismo en casa se vive con pasión y también con cierto pique sano, puesto que uno de los grandes objetivos de Pablo es el de arrebatarle el récord regional a su padre. "Tengo la esperanza. Aún la semana pasada hice 15.61, pero todo es cosa de trabajo y tiempo", apunta, aunque antes tiene que pasar por encima de su actual entrenador. "También le quiero superar. Él tiene 17.10. Siempre le digo que estoy a la distancia de seguridad de llegar", afirma entre risas. Antes, afronta el Nacional en busca de mejor marca personal. "Voy a disfrutar. Es mi primer año de sub-23 y veo muy complicado conseguir la medalla", concluye.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la aspiradora 2 en 1 más potente del mercado: disponible por menos de 50 euros
  2. El regalo de la Seguridad Social para las amas de casa cuando hayan cumplido los 65 años: más de 700 euros mensuales
  3. Colas en la iglesia gijonesa de Jove para comprar 600 kilos de rosquillas a la venta por San Blas: 'Hemos llegado a entregar hasta 200 paquetes a una sola persona
  4. Un gigantesco argayo sobresalta a los vecinos de La Guía y arrastra parte del acantilado y el muro de la finca de una vivienda
  5. Oviedo se viste de luto por el fallecimiento de la joven odontóloga Carlota Sánchez Luño
  6. Crece la preocupación por la inseguridad en este barrio de Oviedo: 'Me da miedo salir de noche
  7. La intrahistoria de cómo en 1985 un asturiano salvó el ingreso a tiempo de España en la Comunidad Económica Europea
  8. Mañana llega a Lidl el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora

Kiko Rivera estalla tras la polémica por la subasta de la finca Cantora: "No me estoy riendo"

Kiko Rivera estalla tras la polémica por la subasta de la finca Cantora: "No me estoy riendo"

De récord de Asturias de salto, a superar la "herencia Jeremías" en lanzamiento de peso: Pablo vuelve a probarse entre los grandes

De récord de Asturias de salto, a superar la "herencia Jeremías" en lanzamiento de peso: Pablo vuelve a probarse entre los grandes

Pablo Jeremías el gigante asturiano de lanzamiento de disco que aún no ha cumplido los veinte y sueña con la selección absoluta

El Louvre anuncia que corona de la emperatriz Eugenia, robada en octubre, podrá ser completamente restaurada

El Louvre anuncia que corona de la emperatriz Eugenia, robada en octubre, podrá ser completamente restaurada

La zona del subsuelo de Oviedo donde está "la mayoría del agua subterránea"

La zona del subsuelo de Oviedo donde está "la mayoría del agua subterránea"

Los 22 mejores regalos de San Valentín para ella en 2026 con los que siempre acertarás

Los 22 mejores regalos de San Valentín para ella en 2026 con los que siempre acertarás

Thiago Fernández cambia la conversación en el Oviedo: el extremo podría convertirse en la pieza que Almada tanto reclama

Thiago Fernández cambia la conversación en el Oviedo: el extremo podría convertirse en la pieza que Almada tanto reclama

¿Cuándo se celebrará el homenaje de la ciudad al campo? Oviedo pone fecha a la celebración de La Ascensión

¿Cuándo se celebrará el homenaje de la ciudad al campo? Oviedo pone fecha a la celebración de La Ascensión
Tracking Pixel Contents