El reto que se pone el nuevo delantero del Avilés: "Creo que puedo hacer buenos números"

El Avilés quiere reengancharse a la zona alta de la tabla y, para ello, ha querido reforzarse en las dos áreas, tanto la propia como la rival. Para ello han llegado, durante el mercado invernal, dos nombres como Andrés Carmona, central o lateral izquierdo, y Aitor Uzkudun, delantero que ante el Mérida ya ha actuado como titular en el frente de ataque blanquiazul. “Estamos seguros que, con la energía que nos transmitió, nos va a aportar”, dijo Miguel Linares, director deportivo, sobre el primero, mientras que del ariete vasco destacó que “viene con muchísima hambre y ganas de sumar goles”. Estas fueron las palabras de ambos futbolistas:

Andrés Carmona

Andrés Carmona / Luisma Murias

Primera impresiones. “Ha ido todo bastante bien a pesar de la diferencia de clima respecto a Murcia. Desde el primer momento he visto que el Avilés es un club profesional. Antes de venir había hablado con mis representantes y con compañeros y me hablaron bastante bien del club, de lo profesional que es. Eso me viene bien para mejorar a nivel individual”.

Su posición. “Lo que más me han dicho es que hay muy pocos centrales zurdos, algo que creo que es una realidad. Quiero seguir mejorando en esa posición, poniendo a prueba mis facetas defensivas y mi salida de balón”.

Los compañeros. “Estoy aprendiendo mucho de ellos, son gente con experiencia. Lo que más me han pedido tanto ellos como Dani Vidal es que sea consciente de mis virtudes. Quiero ayudar al equipo en lo que haga falta, para eso estoy aquí”.

Grigori, competencia directa. “Es alto, curso y juega en mi posición, es totalmente eso. La competencia en sana, es algo que pasa en todos los clubes, tiene que haber dos centrales en cada perfil, dos laterales, dos extremos… La competencia es sana y cuanto más difícil nos lo podamos poner entre los dos mejor será para el equipo, ya que ambos mejoraremos”.

La presión del mercado invernal. “Es algo que genera presión, pero el fútbol es un deporte donde siempre la había. Quiero trabajar lo máximo posible, si sabes que estás yendo por el buen camino eso también rebaja un poco la presión”.

Aitor Uzkudun

Aitor Uzkudun / Luisma Murias

Los primeros días. “Estoy muy contento. Me encuentro cómodo, me han tratado muy bien. El debut me hubiese gustado que fuese con otro resultado, pero individualmente me noté bastante bien. Tengo ganas de seguir jugando”.

La elección del Avilés. “Tuve varias opciones durante el mercado, pero en una reunión que tuve con Linares y Dani Vidal vi mucho interés en ellos. Eso me despertó curiosidad por aquí. Desde el Andorra me hablaron muy bien del club, eso me ayudó en mi decisión.

La diferencia entre categorías. “No creo que entre las categorías haya tanta diferencia, son más las decisiones, los tiempos a la hora de hacer controles, los cambios de ritmo o la intensidad en los entrenamientos. Este equipo hay muy buen nivel, no he notado mucho respecto al Andorra, eso habla muy bien del equipo”.

Cifra de goles. “No me gusta poner cifras, pero es verdad que estaría bien meter cinco o seis goles en lo que queda de temporada. Creo que puedo hacer buenos números y ayudar mucho al equipo porque me siento muy bien físicamente y mentalmente".