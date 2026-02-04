Sergio Bao, nuevo director técnico de la Federación Asturiana de Balonmano

Sergio Bao ha sido nombrado director técnico de la Federación de Balonmano del Principado de Asturias, tomando el relevo de Gonzalo Aguirre. Pese a su juventud, 25 años, cuenta con una destacada experiencia en el trabajo de base tras dirigir equipos en la cantera del Grupo Covadonga y del Balonmano Gijón, de los que fue también jugador, para formar parte en la actualidad en la estructura del Gijón Jovellanos en distintos equipos desde 2022, a lo que se suma su presencia en los Campeonatos de España por selecciones autonómicas desde hace tres años, además de haber estado integrado en el staff de preparadores en competiciones de balonmano playa. Todo ello ha propiciado que haya sido designado como entrenador en las próximas jornadas de tecnificación de la Federación Española de Balonmano en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada.

A sus 25 años, posee el título de entrenador nacional y ejerce como docente en el Corazón de María, colegio histórico dentro del balonmano asturiano y español. Coordinará principalmente el trabajo en la Territorial junto al director deportivo Jorge Martínez.