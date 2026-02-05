Dani Vidal revela una baja clave en el Avilés y analiza el mercado de fichajes blanquiazul: "Se ha seguido la hoja de ruta marcada"

Dani Vidal, entrenador del Avilés, reveló que Guzmán Ortega ha sufrido molestias durante la semana, por lo que es duda para el encuentro que enfrenta a los blanquiazules ante el Arenteiro el próximo sábado a las 16:15 horas. Además, el técnico catalán analizó el mercado de fichajes ya finalizado, destacando que "se ha seguido la hoja de ruta marcada". "Estamos satisfechos", aseguró. Estas fueron sus palabras:

Parte de lesionados

«Javi Cueto ha ido incrementando la intensidad de los entrenamientos, el sábado le haremos un último test para ver si está disponible o no. Guzmán Ortega lleva con molestias desde la activación ante el Mérida, lo hemos cuidado durante la semana y se está haciendo unas pruebas para saber si podrá estar o no ante el Arenteiro».

Los nuevos fichajes

«Tanto Luis Alcalde como Ricardo Grigore están en plenas condiciones para participar ante el Arenteiro. Alcalde jugó el pasado domingo de inicio con el Marbella y ha hecho una semana normal de trabajo. Grigore viene con un nivel de forma muy bueno. Es cierto que su último partido oficial fue a finales de noviembre, pero después siguió entrenando y está en plenas condiciones».

El cierre de mercado

«Hemos tratado de llevarlo con normalidad, sabiendo que es un mes distinto al resto de meses de la temporada, pero que es algo que pasa en todos los clubes. Nosotros decidimos apurar el mercado hasta el final, fue un bastante ajetreado».

La adaptación de los nuevos

«A la hora de incorporar jugadores es importante tener en cuenta que sean futbolistas que se puedan adaptar a lo que jugamos nosotros. Estoy seguro de que el periodo de adaptación sea muy rápido».

Romper la mala racha

«En momentos de dificultad el equipo siempre ha sacado una buena versión y se ha sacado el resultado que queríamos. Nos hubiese gustado cosechar más puntos de los que conseguimos en las últimas jornadas, pero estaría más preocupado si el nivel de juego fuese como en el de la segunda parte contra el Ourense. El fútbol nos está castigando. Tenemos que ir dando pasitos hacía adelante sin volvernos locos, el juego del equipo no está siendo malo, creo que estamos mereciendo más. Hay que convertir esas buenas sensaciones en resultados.

Análisis del mercado

«Antes de empezar el mercado tuvimos una reunión para marcar la hoja de ruta durante este mes y creo que no se ha perdido en ningún momento. El número de fichajes lo ha marcado las posibilidades del mercado, pero queríamos tener claro que los movimientos que hiciésemos fuesen buenos. Al final todo se juzgará en función del resultado, pero estamos satisfechos con la hoja de ruta marcada».

El Arenteiro

«Va a ser un partido que va a estar condicionado por el estado del campo. Está lloviendo muchísimo en Galicia, ya he jugado dos veces en Espiñedo y es un campo muy particular, donde la gente está muy cerca, aprieta mucho y suele tener dos o tres calvas en el centro del campo. Es algo que incluso perjudica al local. Vamos a tener que estar alerta en todas las situaciones, intentaremos jugar el máximo tiempo posible en campo rival, defender muy bien el área y muy atentos en las acciones a balón parado».