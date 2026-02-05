Entrevista con Miguel Linares, director deportivo del Avilés: "Creo que hemos detectado los déficits de la plantilla y los hemos corregido"

El móvil de Miguel Linares (Jaén, 1991) por fin ha dejado de sonar. A sus espaldas ha dejado su cuarta ventana de fichajes en el Avilés. Cinco llegadas y cinco salidas han marcado su mes de enero, cumpliendo con el objetivo de "subir el nivel en aquellas posiciones donde veíamos un déficit". El jienense habla, además, del control de la situación de los diferentes jugadores asturianos en la diaspora y sobre el tema que ha marcado el cierre de mercado, la situación de Julio Rodríguez. Se sienta con LA NUEVA ESPAÑA tras pedir un cortado y responde sin tapujos.

¿Con qué sensaciones ha terminado el mercado?

Por fin he podido descansar un poco, aunque el martes estuve recibiendo a Luis Alcalde y Ricardo Grigore. Estoy aliviado y contento con el trabajo que hemos hecho. Creo que hemos detectado bien los déficits que teníamos y hemos incorporado jugadores para tratar de corregirlos.

Dejó los deberes para el último día, con cuatro movimientos en escasas tres horas.

La salida de Borja Granero la llevábamos hablando días, fue él el que nos abrió la posibilidad de incorporarlo al cuerpo técnico. El fichaje de Grigore llegó tras confirmar esa salida, si no no podíamos hacer nada. Luis fue un fichaje que surgió en el último día de mercado, durante el mes de enero el Marbella lo quería retener, pero el efecto dominó hizo que se desbloquease todo. Tuvimos diferentes opciones para el puesto de extremo, pero no las ejecutamos porque consideramos que no eran lo suficiente como para sacar a Raúl Hernández. Alcalde pensamos que sí lo es.

¿Cómo surgió el fichaje de Grigore? Es un jugador que tan solo ha disputado cuatro partidos en España.

Todo viene de tener controlado el mercado. Es cierto que Grigore no jugó muchos minutos en el Eldense de Segunda División. Nosotros tenemos un número de jugadores controlados que vemos con posibilidades de bajar a Primera Federación. Tuvo ofertas en verano de la categoría, pero prefirió irse a Rumania. Después todo viene por llamadas y hablar con gente. Quizás a 10 de enero no se planteaba venir al Avilés ni nosotros firmarlo, pero surgió al final del mercado. Me transmitió que tenía muchas ganas por volver a España, que quiere recuperar el estatus que tenía. Nos valora como un buen proyecto

Una de las zonas donde más se ha movido ha sido en el centro de la defensa, donde han llegado dos fichajes.

Somos uno de los equipos más goleados de la categoría y, aunque es verdad que somos un conjunto valiente, creo que podemos mejorar en aspectos puramente defensivos y de área. Nos está faltando defender mejor los centros laterales mejor, sobre todo manejar el juego aéreo en el área, que es algo que nos está afectando mucho. Con Grigore buscamos mejorar en esa faceta.

El que ha salido de esa defensa ha sido Julio Rodríguez. Por el momento no hay ningún comunicado del club al respecto.

No tiene ficha federativa, pero su contrato laboral sigue vigente. Ha sido padre y estaba también disfrutando de un periodo de paternidad, lo cual nos hizo valorar que necesitamos su ficha. También pensamos que podíamos subir el nivel, es un jugador que jugó cero minutos en liga. Ahora estamos en proceso de negociación para que el club y Julio lleguen a un acuerdo, ojalá sea de manera amistosa. Julio sigue con sus derechos económicos igual, lo que ha cambiado es la licencia federativa.

¿Qué pasaría si el caso va a los juzgados?

Entiendo que pasará lo mismo que cuando otros jugadores van a los juzgados. Ese caso será el juez el que tome una decisión o se llegará a un acuerdo en el acto de conciliación antes de entrar al juicio. Sería un proceso más. Hemos finalizado este mercado sin ninguna situación de juicio ni de despido, todo ha sido de mutuo acuerdo, algo que me parece un éxito. No queremos que este sea el único caso, me encantaría que se llegase a un acuerdo, pero no depende de mí.

¿Por qué se ha hecho este movimiento ahora y no en otros mercados?

No hay una razón concreta, simplemente el tiempo avanza y las exigencias son diferentes. En pretemporada se valoró la opción, pero él se negó en todo momento a cualquier solución que no fuera a estar aquí.

La guinda del mercado del Avilés fue, curiosamente, el primer fichaje invernal, Christian Rivera. ¿Cómo fue el proceso hasta su llegada?

Tenemos un filtro de jugadores asturianos, tanto en España como fuera de España, y estamos muy pendientes de esa lista pendiente. Cuando Rivera salió del Sporting no teníamos acceso a él, pero su situación había cambiado. Por ello decidí llamarle. Nos sentamos un par de veces, hubo reuniones con el cuerpo técnico, y él tenia ganas. Quería vivir en Gijón, está a gusto aquí, y poco a poco todo se dio para que se hiciese. Es un movimiento peligroso en cuanto al rendimiento inmediato, pero Yasser ya había disfrutado de pocos minutos. Creíamos que si nos habíamos sostenido sin Yasser podíamos hacerlo sin Rivera, y que si estaba bien solo nos puede aportar cosas positivas. Cada vez va a mejor, aunque todavía está lejos del nivel que queremos. Lleva con nosotros cuatro o cinco semanas, esperemos que en un par de semanas más esté mucho mejor que ahora.

¿Qué jugadores tiene en esa lista que menciona?

Teníamos controlado la situación de jugadores como Seoane, Borja Sánchez o Jorge Meré. Sabemos que son nombres difíciles, pero al igual que cuando Rivera salió del Sporring era imposible, llega un momento donde quizás se puede dar. Si alguien como Borja Sánchez no hubiese encontrado equipo pues, antes de estar un año parado, igual puede ser una opción. Hay que probar, a veces hay suerte y otras no.

Además de reforzar la defensa también decidió añadir pólvora en ataque con la llegada de Uzkudun.

Es otra de las posiciones que valoramos en un análisis inicial. Le llamé cuando empezó el mercado, pero me dijeron que era imposible. Al final, una vez más, el efecto dominó nos ayudó. El Andorra firmó a Marc Cardona, entonces a él le renovaron y propusieron salir cedido. Lo que buscábamos era un mix entre Rubio y Cueto. Teníamos un par de opciones encima de la mesa, pero tras varias conversaciones nos decidimos por él.

¿Hubo interés de equipos de Segunda División en jugadores del Avilés?

Sí, tanto de Segunda como de Primera Federación. Sobre todo por jugadores de ataque.

¿Kevin Bautista fue uno por los que llegó oferta?

Tuvimos una propuesta para su salida el año pasado, que hubo cierta historia, pero este enero no ha llegado nada por Kevin ha puesto mucho de su parte. En diciembre me dijo que quería estar tranquilo y centrado en el Avilés y así ha sido.

Bautista es uno de los nombres que acaba contrato en verano. ¿Cómo va el capítulo de las renovaciones?

La idea es ir avanzando en ese tema durante el mes de febrero y la primera quincena de marzo. Sabemos que no es una tarea sencilla, cuando un jugador se revaloriza quiere esperar a ver qué situación tiene en el mercado. Intentaremos mantener un cierto bloque. Por ahora no hay ninguna prioridad, nos centraremos en los jugadores que están teniendo un buen rendimiento y que llevan tiempo con nosotros.

El Avilés está viviendo su peor momento de la temporada, con cuatro derrotas en los últimos cinco partidos. ¿Cómo ve al equipo?

Estamos en una mala dinámica, algo que les ha pasado a todos los equipos. Tenemos que cortarla cuanto antes y, sobre todo, centrarnos en el partido de cada domingo. Tenemos que focalizarnos, porque durante este mes cosas que nos dispersaron. Tampoco quiero dramatizar, al final tenemos 30 puntos. Ojalá pasar pronto la barrera de los 40. Los equipos que consiguen sus objetivos también pasan por malas rachas e importa mucho como se atraviesan esos momentos. Es importante que mantengamos la calma y que seamos conscientes de nuestros errores para corregirlos.

Por lo que dice la confianza en Dani Vidal es absoluta.

Daniel tiene todo nuestro apoyo. Ha venido con mucha energía y lo sigue demostrando. Su manera de trabajar es la misma cuando ha ganado que cuando se pierde. Durante el año hemos hecho puntos para, al pasar por una racha así, poder estar más tranquilos.

¿Es el fichaje de Dani Vidal su mayor acierto de esta temporada? Por el rendimiento dado y por el escenario de su contratación.

Fue una situación difícil, pero creo que este año hemos tenido muchos aciertos, ya sea por las incorporaciones o al mantener jugadores del año pasado. Durante estos meses hemos crecido como club a todos los niveles. Ahora estamos mejor dotados, tenemos una estructura de cuerpo técnico buenísima, a nivel tecnológico hemos mejorado… Además, tenemos una plantilla que cada vez se acerca más al fútbol profesional. Creo que estamos en el buen camino.

Habló antes de renovaciones, pero usted también acaba contrato este verano. ¿Ha sido este su último mercado con el Avilés?

En el fútbol nunca se sabe nada. Estoy bien aquí, estamos construyendo un buen proyecto, pero aun no se ha hablado nada. Hace nada que terminó el mercado invernal y todavía no hemos tenido tiempo ni para respirar, pero hablaremos para ver que piensa cada una de las partes. Hasta ahora no era el momento, las direcciones deportivas se suelen renovar entre febrero y abril.