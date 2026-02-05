Minerva "La Espartana" Gutiérrez, concienciada contra el bullying
Minerva "La Espartana" Gutiérrez dio una charla centrada en la lucha contra el acoso escolar a los alumnos del Instituto Doña Jimena de Gijón, haciendo hincapié en la importancia del respeto y la valentía para no guardar silencio en estas situaciones. La gijonesa hizo historia en el boxeo asturiano hace unos meses, convirtiéndose en la primera asturiana en proclamarse campeona de España profesional. Sobre estas líneas, Minerva Gutiérrez junto a los alumnos del Doña Jimena, en Gijón.
