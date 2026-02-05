Una mujer dirigirá el equipo femenino más laureado: Eva Friera será la próxima presidenta del Telecable

Eva Friera Cáceres, una reconocida profesional de Enfermería en el área de salud mental y actual vicepresidenta de la entidad, se convertirá en unos días en la próxima presidenta del Telecable Hockey Club. Friera encabeza la única candidatura que se ha presentado para dirigir el club de La Calzada, con el equipo femenino más laureado de la región. La dirigente se rodeará de miembros de la actual directiva, entre ellos el presidente saliente, José Luis Souto, y prevé incluir en la junta a tres exjugadoras de la entidad. Con este equipo directivo remozado, el club abre una nueva etapa con importantes retos, como la ampliación de las instalaciones y la cantera, la expansión de su proyecto social y la organización de la Copa de la Reina el próximo mes de mayo. El plazo de presentación de candidaturas ha expirado y, si no hay impugnaciones, la nueva presidenta será proclamada el día 12 de febrero.

Souto anuncia que se aparta

Será el final de un proceso que puso sobre la mesa José Luis Souto, "Puskas", que anunció que no se presentaría a la reelección en el transcurso del acto de homenaje a patrocinadores y colaboradores celebrado el miércoles en el Acuario de Gijón.

"No me marcho, me aparto", dijo Souto en su intervención. Así será, ya que la candidatura presentada incluye su nombre en la directiva. Entre otros asuntos, como economista profesional, seguirá llevando las cuentas del club. Puskas lleva en el cargo desde que sucedió a Juan Ramón Naves en 2018 y ha convertido en eje de sus mandatos la mayor profesionalidad del club en todos los sentidos, empezando por la remuneración de las jugadoras del primer equipo, campeonas de todos los títulos españoles, europeos y mundiales.

Partido de la jornada

Mientras tanto, el equipo de OK Liga Iberdrola sigue preparando sus próximos compromisos. El más inmediato, el que disputa el sábado 7 ante el Cerdanyola en Mata Jove, programado a las 13 horas porque ha sido el elegido como encuentro de la jornada por Televisión Española, que lo emitirá por su plataforma RTVE Play. El conjunto que dirige Natasha Lee intentará desquitarse por partida doble: del empate frente a ese rival en la primera vuelta (1-1) y del empate, con el mismo resultado, que registró en la última jornada en la pista del Bigues i Riells, que le apartó del liderato.