De un taller de Avilés, a conquistar el Tour de Francia: así es el proceso de MMR para su bicicleta en la ronda gala

"Como si hubiera tocado el gordo en Avilés", así describe Chechu Rubiera, exciclista profesional y uno de los ingenieros responsables del diseño de las bicicletas MMR, lo que sintió cuando le confirmaron que el equipo Caja Rural-Seguros RGA, que usa las bicicletas de la empresa asturiana, iba a ser uno de los dos invitados a participar en el próximo Tour de Francia (el otro es el francés TotalEnergies), que saldrá de Barcelona el 4 de julio.

Chechu Rubiera lleva prácticamente desde su retirada, hace quince años, trabajando en la compañía asturiana. En ese tiempo ha vivido momentos importantes, como la medalla de bronce que ganó Carlos Coloma en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro con una bicicleta de mountain bike de MMR, pero ninguno como este: "El Tour es otro nivel", dice. Desde hace cinco años, el Caja Rural-Seguros RGA usa las bicicletas de MMR, participando en competiciones del nivel de la Vuelta a España, pero el Tour "tiene otra dimensión".

La ronda gala trasciende el ciclismo, es uno de los espectáculos deportivos más grandes del mundo, algo parecido en cuanto a repercusión internacional a lo que pueden ser unos Juegos Olímpicos. Samuel Sánchez, excampeón olímpico de ciclismo en ruta, embajador de la marca y uno de los encargados de probar sus bicicletas, incide en lo que supone el Tour de Francia: "Es el evento internacional más grande del mundo y encima sale de Barcelona, lo que para una marca española es algo increíble".

En un mercado como el de las bicis de carretera, de una competencia feroz, verse en el escaparate del Tour es algo impagable: "Es lo más grande, todas las marcas, no solo de bicicletas, quieren estar ahí, todo el mundo se vuelca en ello, es una publicidad fabulosa para MMR", dice Samuel Sánchez. Para Chechu Rubiera esa publicidad es "impagable": "Eso no se paga con dinero, que un chaval de Caja Rural-Seguros RGA se escape son horas y horas de televisión", añade el exciclista gijonés.

Para Alberto San Martín, gerente de la empresa, es sobre todo "un orgullo": "Son bicicletas que diseñamos y ensamblamos en Avilés, llevamos dos participaciones en la Vuelta a España, que para nosotros es muy importante, pero el Tour es otra liga, a nivel de marca tiene mucha más repercusión, sobre todo de cara al crecimiento internacional", añade. Un éxito que cumple el deseo del dueño de la empresa, el avilesino Daniel Alonso: "Desde que fundó la empresa quiso que sus bicicletas compitieran con las mejores".

La evolución de MMR ha ido de estar más centrada en la fabricación de bicicletas de mountain bike a las de carretera, y la colaboración con Caja Rural-Seguros RGA ha sido muy importante en ese aspecto: "Además del Tour, la buena temporada que hicieron el año pasado ha hecho que les inviten a otras carreras importantes como la Tirreno-Adriático, la Lieja-Bastoña-Lieja y la Flecha Valona", explica Alberto San Martín.

El diseño de las bicicletas lleva su tiempo y Chechu Rubiera, que forma parte de un equipo de tres ingenieros, analiza cómo es el nuevo ciclismo para tener el mejor producto posible que saldrá en unos años: "Nosotros en el diseño estamos tres personas, que hacemos desde el boceto hasta completar todo el ciclo del diseño, la fabricación, como a día de hoy que casi el 100% de las marcas se hace mayoritariamente en Asia".

El proceso lleva muchos pasos, como "probar las bicis y validarlas, hacer ensayos de fatiga y de campo". En ese proceso suele entrar también Samuel Sánchez: "Soy el encargado de hacer test, estoy con un prototipo y veo cómo se comporta, si es rápida, nada más montarte ves si entras bien en la curva, si es lenta o rápida, las geometrías; se hace una labor de ingeniería muy importante y todo en Asturias".

En ese punto, Samuel destaca el papel de Chechu: "Su experiencia es innegable y sabe sentarse delante de un ordenador, es la ventaja de tenerle en MMR, es un ciclista que sabe plasmar ese conocimiento en el ordenador". El exciclista ovetense explica que se trata de un proceso lento: "Van a 3 o 4 años vista, los ingenieros empiezan a tirar líneas, se hace un molde en 3D, el cuadro, los test de fatiga…".

Las bicicletas que llevará el Caja Rural-Seguros RGA serán las mismas que están utilizando esta temporada, los tres o cuatro modelos que tienen los ciclistas a su disposición: "El diseño también está influido por las restricciones de la UCI, que tiene unos parámetros y una normativa, con lo que buscan que todo el mundo tenga acceso al material y también se tiene en cuenta la seguridad del ciclista, por eso está el límite de peso", explica Chechu Rubiera, que reconoce que en el ciclismo actual el principal cambio con el de su época es la velocidad: "Ahora se va muy rápido y las bicis se tienen que adaptar a ello".

Alberto San Martín insiste en el éxito que supone haber llegado hasta el Tour: "El departamento de ingenieros está en Avilés, los componentes se fabrican en Asia y después se ensamblan en Avilés; hay grandes equipos, grandes inversiones, y no todos logran llegar al Tour, por eso es un orgullo que en una empresa asturiana hayamos llegado a lo más alto".

La guinda asturiana a este pastel sería que el ciclista de Siero Samuel Fernández fuera uno de los convocados por el Caja Rural-Seguros RGA para participar en el Tour de Francia. Tiene solo 22 años, por lo que tendrá muchas oportunidades de conseguirlo, pero lo cierto es que el curso pasado rindió a gran nivel y en lo que va de este ha confirmado esas buenas sensaciones.

"Si no es este será otro, es muy joven, pero sería fantástico que un ciclista asturiano y vinculado a la marca corriera el Tour, él comenzó en Viella y luego pasó al MMR Academy", dice Chechu Rubiera del ciclista asturiano.

La MMR Academy, cantera y escaparate internacional

Ese equipo, la MMR Academy, auspiciado por Samuel Sánchez, es otra de las muestras del compromiso de esta marca con el ciclismo y se ha convertido en un auténtico semillero de futuros ciclistas profesionales. Por ahí han pasado Pelayo Sánchez (Movistar Team), Iván Romeo (Movistar Team), Hugo de la Calle (Caja Rural Burpellet-BH), Markel Beloki (EF Education-EasyPost), Edu Pérez-Landaluce (Óbidos Cycling Team), Samuel Fernández Heres (Euskaltel Euskadi) y en él está ahora una de las grandes promesas del ciclismo español, el lavianés Benjamín Noval.

El propio Samuel Sánchez valora el esfuerzo que realiza la compañía para sacar adelante un equipo que ha dado a diez profesionales en diez años: "Si la academia sobrevive es por MMR, existe gracias a la marca, y si no hay ciclismo de base no hay profesionalismo". Entre todos esos futuros ciclistas el que más destaca es Benjamín Noval, que siempre ha corrido en la MMR Academy, algo que cambiará el año que viene cuando pase a profesionales en el Ineos Grenadiers. Para Samuel Sánchez, tiene "el motor y el nivel" para ser este año el "dominador mundial juvenil" en la temporada de carretera. Chechu Rubiera va un poco más allá: "Nunca conocí a un juvenil con una proyección tan grande".

Noticias relacionadas

Otro éxito, en este caso como patrocinador de un equipo de formación, de una marca, MMR, a la que se le va a hacer muy corto el año hasta el mes de julio. Para entonces tendrán que tenerlo todo listo y sacarle el máximo provecho a un Tour de Francia en el que millones de personas querrán saber más de esas tres letras que nombran a las bicicletas más asturianas: "El equipo de marketing va a tener mucho trabajo", concluye Samuel Sánchez.