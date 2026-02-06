Adrián Torre, del campo a los despachos: junta gestora en el Langreo tras la dimisión de Víctor

Nueva etapa en Ganzábal. El presidente del Unión Popular de Langreo, Víctor Fernández-Miranda, ha presentado su dimisión por motivos de salud. Así lo comunicó en la junta extraordinaria celebrada este jueves en la Casa de la Cultura de La Felguera. Junto a él también abandona el club la actual junta directiva, por lo que el Langreo inicia un proceso de transición hasta la convocatoria de elecciones.

Una junta gestora, encabezada por Adrián Torre, actual guardameta del equipo, toma las riendas del Unión Popular de Langreo de manera provisional. Torre, de 36 años, asumirá el liderazgo del día a día del club y combinará ambas facetas —la deportiva y la institucional— hasta que se active un nuevo proceso electoral. El objetivo inmediato pasa por garantizar la estabilidad en la gestión y la normalidad en el funcionamiento de la entidad mientras se organiza el relevo.

Víctor Fernández-Miranda asumió la presidencia del Unión Popular de Langreo en septiembre de 2014 tras la dimisión de Ana Belén Pacho. En estas doce temporadas, el club ha permanecido nueve campañas entre Segunda División B y Segunda Federación, las últimas ocho de manera consecutiva, consolidándose en el fútbol nacional. Durante este periodo, el Langreo también logró una Copa Federación, la conseguida en 2017, y firmó varias clasificaciones para disputar la Copa del Rey, hitos que forman parte del balance deportivo de la etapa.

El club agradeció públicamente, tanto a Fernández-Miranda como a su junta directiva, el trabajo desarrollado a lo largo de estos años, subrayando su dedicación y el esfuerzo sostenido en un ciclo prolongado al frente de la entidad. Con la marcha del presidente y de su equipo, el Langreo abre ahora una nueva fase marcada por la gestión transitoria y la preparación de un proceso electoral que definirá el futuro organigrama del club.