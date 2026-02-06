Adrián Torre, de la portería a la gestión para salvar al club: “quien me conoce sabe que este club es mi vida”

“La situación del club me toca sentimentalmente y di este paso al frente por cómo está el Langreo”. Con esas palabras resume Adrián Torre el motivo que le ha llevado a encabezar la junta gestora del Unión Popular de Langreo, constituida tras la dimisión por motivos de salud del hasta ahora presidente, Víctor Fernández-Miranda. La renuncia se formalizó este jueves durante la junta extraordinaria celebrada en la Casa de la Cultura de La Felguera, en la que también se dio por concluida la etapa de la actual junta directiva, abriendo así un periodo de transición institucional hasta la convocatoria de elecciones.

Ante este escenario, el club inicia una nueva etapa en Ganzábal con una junta gestora presidida por el actual guardameta del primer equipo, que asumirá de forma provisional la gestión del día a día de la entidad. Torre explicó que su decisión se produjo de manera casi sobrevenida. “Yo acudí a la asamblea como socio y pensaba que se iba directamente a elecciones, pero al salir una junta gestora decidí meterme para afrontar esta transición”, señaló.

A sus 36 años, el portero compaginará la responsabilidad institucional con su rol deportivo, una situación que no le resulta del todo ajena tras meses colaborando activamente debido a la enfermedad del ya expresidente. “Sigo siendo portero, claro. Es lo que vengo haciendo estos últimos meses”, afirmó, dejando claro que no se trata de un adiós inmediato al terreno de juego.

Ligado al Langreo prácticamente toda su vida —doce temporadas como jugador del primer equipo y otras seis en categorías inferiores—, Torre no oculta el componente emocional de su decisión. “El Langreo es mi vida, es mi sentimiento. Soy del pueblo, es mi equipo”, aseguró, aunque reconoció que no era el escenario que había imaginado para asumir responsabilidades institucionales. “A largo plazo sí me veía en este cargo, pero no era la idea que tenía ahora, porque todavía me veo en condiciones de seguir jugando”.

En cuanto a los retos inmediatos, el nuevo responsable provisional subrayó que la prioridad pasa por analizar la viabilidad económica del club y garantizar su estabilidad. “Estamos en un momento muy complicado económicamente. La junta gestora tiene que dar estabilidad y marcar unas elecciones a corto plazo”, explicó, sin descartar presentarse en el futuro cuando se abra el proceso electoral.

En el plano deportivo, Torre fue claro al señalar que la permanencia es clave para el futuro de la entidad. “Lo primordial ahora es salvar la categoría. Si sacamos lo deportivo adelante, lo institucional va a ser mucho más fácil”, indicó, destacando también el respaldo recibido desde el vestuario, donde su figura genera consenso por su conocimiento del club y su implicación diaria.

Balance de la etapa de Víctor Fernández-Miranda y nuevo escenario institucional

Por su parte, Víctor Fernández-Miranda cierra una etapa de doce temporadas al frente del Unión Popular de Langreo, desde que accedió a la presidencia en septiembre de 2014 tras la dimisión de Ana Belén Pacho. Bajo su mandato, el club logró consolidarse en el fútbol nacional, con nueve campañas en Segunda B y Segunda Federación —las últimas ocho de forma consecutiva—, además de la conquista de la Copa Federación en 2017 y varias clasificaciones para la Copa del Rey.

Noticias relacionadas

A su vez, el club agradeció públicamente la labor del presidente saliente y de su junta directiva, destacando su dedicación durante un ciclo prolongado. Con la llegada de la junta gestora, el Langreo inicia ahora una fase marcada por la gestión transitoria y la preparación de un proceso electoral que definirá el futuro organigrama de la entidad.