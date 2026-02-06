La ambición de los últimos fichajes del Avilés: desde "el buen proyecto" blanquiazul hasta las ganas de "que me conozcan en otros lugares"

Ambición. Luis Alcalde y Ricardo Grigore, los dos últimos fichajes del Avilés en el mercado invernal, han llegado al Suárez Puerta con ganas de demostrar. Esa es la sensación que han transmitido en su puesta de largo como jugadores blanquiazules y se espera que su debut se pueda dar este sábado ante el Arenteiro. Miguel Linares, director deportivo, destacó del primero de ellos que está «en un punto de su carrera muy maduro». «Es un jugador que puede ocupar las tres zonas del ataque, viene a darnos un salto de calidad en campo contrario, sobre todo en la toma de decisiones», analizó el jienense. De Grigore el andaluz señaló que «es un central que atesora mucha experiencia en el fútbol de su país». «Desde el primer día nos dijo que sí y, aunque tuvo propuestas de Rumania, demostró las ganas que tenía de venir a España», indicó el blanquiazul. Estas fueron las palabras de ambos jugadores:

Luis Alcalde

Luis Alcalde / Mara Villamuza

Su fichaje. «Mi llegada fue rápida, desde que Miguel Linares me llamó sentí que el club confiaba en mí y que tenían ganas de que viniese. Mis primeros días están siendo buenos, estoy contento con el vestuario que me he encontrado. Hay un grupo sano y con ganas de trabajar».

Su primera vez en el norte. «Quería cambiar de aire, que me conociesen en otros lugares. Tengo la motivación de hacerlo bien en el norte, fue uno de los motivos para elegir el Avilés».

A aportar. «He visto como está el campo, intentaré dar lo mejor de mí y aportar en todas las facetas del juego. Vengo con la intención de sumar, a aportar mi grano de arena para que las cosas vayan bien.

Su estilo. «Me gusta estar en contacto con el balón, asociarme y buscar espacios libres. Me considero más mediapunta, pero puedo actuar por izquierda cayendo hacía dentro».

Ricardo Grigore

Ricardo Grigore / Mara Villamuza

Su adaptación. «Para mí es un placer volver a España, estoy muy contento. Tanto yo como mi familia estamos muy tranquilos, este es un buen proyecto y quiero dar todo por la gente que ha confiado en mí. Mis compañeros me han hecho sentir como en casa».

El Avilés. «Cuando mi representante llamó y me habló de la oportunidad de jugar en Primera Federación no lo pensé. El año pasado no tomé la mejor decisión al irme de España, quería volver».

Su perfil como central. «No me gusta mucho hablar de mí, prefiero hablar en el campo. Soy zurdo, bueno en el área y con talento con balón. Creo que soy un jugador inteligente, pero lo quiero demostrar en el campo».

Su posible pareja con Babin. «Creo que nos podemos complementar bien, yo ya estoy preparado para ayudar al equipo. Babin es un jugador con mucha experiencia, ya me está ayudando en los entrenamientos. Tiene una carrera impresionante».