Benjamín Noval y MMR Bikes, grandes referentes del ciclismo asturiano en la gala anual de la Federación

El acto sirvió para poner en valor todos los logros alcanzados durante el último año, tanto en el ámbito nacional como internacional. “Todos los triunfos, algunos de ellos presentes en el ciclismo internacional”, subrayó Manuel Prieto durante una gala que reflejó la buena salud de este deporte en el Principado.

MMR Bikes, Asturias y el escaparate del Tour de Francia

Uno de los hitos más destacados de la noche fue el salto de MMR Bikes (Maquinaria Miranda Racing) al Tour de Francia, de la mano del equipo Caja Rural–Seguros RGA. Un paso histórico para una marca asturiana que tendrá visibilidad en la prueba más prestigiosa del calendario ciclista.

El exciclista profesional Chechu Rubiera destacó la dimensión del logro: “Es un escaparate brutal por cualquier destello que tenga el Caja Rural en el Tour”, recordando además la enorme dificultad que supone competir en la ronda gala. Un impulso que refuerza el posicionamiento de Asturias dentro del ciclismo profesional internacional y que conecta con el trabajo de base desarrollado durante años.

Mensaje de futuro y agradecimiento desde la Federación

La gala estuvo marcada por el tono emotivo del presidente de la Federación, Lolo, quien quiso abrir los brazos a los más jóvenes: “Ellos serán quienes cojan el relevo”. En su intervención agradeció de forma especial el apoyo de familias, clubes, equipos y de la Guardia Civil, recordando su papel clave para garantizar la seguridad en las competiciones.

Chechu Rubiera, Adolfo Alperi, Santi Pérez, José Ignacio Muñiz, Fernando Bobes, Jesús Rodrigo, Manuel Prieto, Conchita, Jorge Santamarina, Javi Alonso y Manuel Jorge Domínguez / Fernando Rodríguez / LNE

“No siempre se gana, pero siempre se crece”, afirmó, dejando claro que el reconocimiento va más allá de los podios. “Este deporte emociona. Seguid pedaleando”, concluyó, en uno de los momentos más aplaudidos de la noche.

Benjamín Noval, presente y futuro del ciclismo asturiano

Entre los protagonistas destacó Benjamín Noval, referente del ciclismo asturiano actual y uno de los ciclistas con mayor proyección en la categoría junior. El corredor de MMR Academy recibió el reconocimiento a Mejor Junior, reflejo de una progresión constante y madura.

“Estoy disfrutando de la categoría junior y viviendo el proceso con tranquilidad”, explicó Noval, consciente de que el camino hacia la élite exige paciencia y trabajo. Una filosofía que encaja con la línea formativa que impulsa el ciclismo base en Asturias.

Reconocimientos en algunas de las categorías

La gala también sirvió para reconocer el rendimiento en distintas disciplinas y categorías:

Carretera

Mejor Cadete : Pelayo Gancedo Corrales (MMR Academy)

: Pelayo Gancedo Corrales (MMR Academy) Mejor Fémina Junior : Carmela Solares González (Ecológicos Navarra Beratxa)

: Carmela Solares González (Ecológicos Navarra Beratxa) Mejor Junior : Benjamín Noval Suárez (MMR Academy)

: Benjamín Noval Suárez (MMR Academy) Mejor Sub 23: Samuel Fernández Heres (Euskadi Fundazioa)

Equipos y clubes

Trofeo Vicente López Carril a la Mejor Escuela : E.C. Viella

: E.C. Viella Trofeo José Manuel Fuente “El Tarangu” al Mejor Club Asturiano: MMR Academy

Ciclismo profesional

Mejor Ciclista Profesional : Iván Cortina (Movistar)

: Iván Cortina (Movistar) Mejor Ciclista Profesional: Alicia González Blanco (Saint Michel)

Reconocimientos especiales y homenaje final

La Federación distinguió también a cicloturistas históricos, a Aida Nuño Palacio, primera mujer directora de un equipo UCI World Tour femenino, y a Hugo de la Calle Arango por su salto al profesionalismo. Asimismo, el Ayuntamiento de Oviedo fue reconocido por su papel en la designación como Ciudad Europea del Deporte 2026 y por su apoyo continuado al ciclismo.

La gala rindió un homenaje póstumo a Carlos A. Fernández Secades, en memoria de su dedicación, colaboración y apoyo constante al ciclismo asturiano, cerrando una noche que confirmó que el deporte de las dos ruedas vive uno de sus mejores momentos en la región.