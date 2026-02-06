Cambio en la presidencia del Telecable Hockey: Souto da paso a Eva Friera

José Luis Souto "Puskas" dejará la presidencia del Telecable Hockey el próximo 12 de febrero, cuando la nueva presidenta asuma el cargo. Tras ocho años al frente del club, el dirigente explica que no se va del todo,y cree que los nuevos retos "estarán relacionados con temassociales y de igualdad". Hace balance de una etapa marcada por los éxitos deportivos y reflexiona sobre el presente y el futuro de una entidad convertida en referencia del hockey femenino.

Dijo que no se iba, que se apartaba. ¿De qué manera va a seguir vinculado al Telecable Hockey?

Seguiré vinculado de una manera bastante natural. Más allá de la presidencia, yo me encargaba sobre todo del tema de las cuentas, de la comunidad y de todo ese trabajo que no se ve pero que lleva mucho tiempo. No hay demasiada gente dispuesta a hacerlo, porque exige dedicación y cierta experiencia, y como llevo muchos años con ello, lo lógico es que continúe ayudando en ese aspecto.

Lleva desde 2018 en la presidencia. ¿Cuándo empezó a rondarle la idea de dar un paso al lado?

Desde el principio de mi segundo mandato. Cuando asumí el cargo tenía claro que ocho años eran más que suficientes. Los estatutos permiten un periodo más, pero me parece sano que haya relevos. Cuando te alargas demasiado, te acostumbras a ciertas dinámicas y ya no es lo mismo que cuando empiezas.

¿Cómo se siente ahora, después de tantos años de responsabilidad?

Me siento igual que antes. Siempre hubo una junta directiva y las decisiones se tomaban de forma consensuada. De hecho, en ocho años apenas hubo votaciones formales. Lo importante es rodearte de gente que controle cada parcela y confiar en ella.

¿Qué balance hace de su etapa como presidente?

Muy positivo. El mayor problema es el tiempo que exige, porque son muchas horas que le quitas a la familia y a tu vida personal. Pero a nivel deportivo no se puede pedir más. Siempre estuvimos ahí arriba, compitiendo por todo, que es lo realmente importante.

¿Cómo de importantes son los títulos para usted?

Los títulos no son lo más importante. Cuando se pierde, lo único que me duele es por las jugadoras, porque ellas lo pasan mal. Pero cuando llegas a los partidos decisivos, todo se decide por detalles. Los niveles son muy parecidos y cualquiera puede ganar.

A nivel personal, ¿cómo le ha marcado el Telecable Hockey?

Con una sensación final de satisfacción. Lo que más me llena no son los títulos, sino ver a los niños y niñas de la base, sobre todo a los más pequeños, disfrutar jugando y ver como van todos a por la bola. Contribuir a que eso sea posible es lo mejor de todo.

¿Hay algún momento especialmente emotivo que se le venga a la cabeza?

La temporada 2022-23, cuando ganamos los cinco títulos, y la rúa posterior. Yo era reacio a hacerla porque tenía miedo a que no hubiese respuesta de la gente, pero fue impresionante. Ver las ventanas llenas, como una cabalgata de Reyes, fue algo que me llegó muchísimo.

¿Le gustaría que ese apoyo se trasladase algún día al pabellón de La Guía?

Evidentemente sí, pero eso requiere tiempo y una masa social muy grande. Ahí los medios de comunicación sois muy importantes. Si se apuesta por un deporte, la respuesta llega. Lamentablemente salimos poco en los medios, salimos más cuando perdemos, afortunadamente perdemos poco, y la verdad, eso es un problema.

¿Por qué?

Porque la gente se acostumbra a que ganes y somos más noticia cuando perdemos que cuando ganamos.

El Telecable es un referente del hockey femenino en España y en Europa. ¿Cuál es la clave?

El grupo humano. Las jugadoras que llegan de fuera se integran rápido, la afición las recibe bien y siempre hubo un sentimiento de pertenencia muy fuerte.

El 12 de febrero habrá elecciones y solo la candidatura de Eva Friera. ¿Qué importancia tiene que la futura presidenta sea de la casa?

Es fundamental. Es una persona que lleva muchos años en el club, con hijos jugando y que conoce perfectamente cómo funciona todo. Habrá ideas nuevas y cambios, pero la línea será continuista.

También se incorporarán exjugadoras a la directiva.

Eso es muy positivo. Son personas que saben lo que hay dentro del club, conocen los problemas y las dinámicas desde dentro y pueden aportar savia nueva.

¿Qué retos cree que tendrá por delante la nueva presidencia?

Seguramente haya retos relacionados con cuestiones sociales, de igualdad.

Fernando Sierra es una de las figuras más importantes del club, ¿qué peso tiene ?

Hoy por hoy es difícil imaginar el club sin él. Hubo un periodo en el que no estuvo y supimos sobrevivir, pero su regreso fue un respiro. Está en todo, se mueve muchísimo y el hockey es su vida. Su implicación es clave.