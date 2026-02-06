La estrella Ale Galán, a fondo antes del Premier Pádel Gijón: “Durante un tiempo Asturias fue mi segunda casa”

Durante tres años consecutivos (2020, 2021 y 2022) fue el mejor padelista del mundo y formó una de las parejas dominantes de la historia junto a su compañero Juan Lebrón. Desde entonces, Alejandro Galán (Madrid, 1996) trabaja día a día para recuperar el trono mundial. Junto con Fede Chingotto se quedó a las puertas de recuperarlo el curso pasado -segunda mejor pareja del ranking FIP- y este lo volverá a intentar. La temporada arranca en unos días en Riad y Gijón, en marzo, será el primer torneo del circuito en España este año. A través de un formulario escrito, el jugador atiende en exclusiva a LA NUEVA ESPAÑA en su primera entrevista esta campaña.

Fede y usted se quedaron cerca del número uno, ¿qué cree que faltó?

No creo que fuese cuestión de que faltase algo. Estuvimos ahí luchando hasta el final que era de lo que se trataba. Sí es verdad que varios partidos que perdimos se decidieron en momentos muy puntuales y decisivos en los que debimos estar más acertados.

Ha habido cambios en otras parejas, pero se mantiene con Chingotto, ¿por qué?

Por todo, pero sobre todo porque se trata de un proyecto. Estamos muy a gusto jugando juntos y tenemos una relación magnífica. Además creemos que tenemos margen de mejora.

Será el tercer año juntos. Eso se nota sobre la pista.

Por supuesto. Cada vez nos conocemos mejor y nos compenetramos más tanto dentro como fuera de la pista. Se trata de un proyecto común con los mismos objetivos y el mismo esfuerzo por conseguirlos.

¿Qué es lo que crees que te ayuda más a ser un jugador más completo?

La persistencia, el entrenamiento, la rivalidad… y sobre todo no pensar que he llegado a mi tope y creer que tengo la opción de mejorar. Para eso trabajo cada día.

Esa competencia con la pareja Coello-Tapia se puede decir que ya es histórica. ¿Así uno ofrece una mejor versión?

Es una de las razones que me ayuda a ser un jugador más completo. Es una rivalidad muy bonita y sana de la que todos salimos ganando, tanto los jugadores como los aficionados.

Desde sus inicios, el pádel ha cambiado mucho. ¿En qué lo nota más?

El deporte ha ido evolucionando de manera muy rápida. Físicamente en la actualidad es mucho más exigente por lo que debemos cuidar ese aspecto con el entrenamiento, una alimentación adecuada y mucho descanso. Pero además técnica y tácticamente también se ha evolucionado mucho. Ahora se ven cosas en la pista que antes no veíamos.

¿Cómo cree que se encuentra el pádel en la actualidad? Antes decía que podría competir por llegar a ser el deporte rey en España.

Yo confío mucho en nuestro deporte y sí lo creo. Es un deporte maravilloso, espectacular, rápido y fácil de jugar. Es muy social e incluso puede hacerlo toda la familia. Así que creo que tiene todos los ingredientes para estar ahí arriba.

También confía en que llegue a ser olímpico, ¿qué le falta?

Fundamentalmente tiempo y recorrido. El pádel es un deporte joven que está creciendo vertiginosamente en todo el mundo, pero necesita un desarrollo organizativo e institucional igual de rápido. Parece que llegar a los JJOO de Brisbane 2032 es el objetivo. Soy consciente de que desde la FIP y todas las partes implicadas en el proceso se está trabajando de manera incansable para conseguirlo.

¿Cuál es el reto para este año?

Es el objetivo que me marco cada temporada es regresar al número uno. Los retos son los que hacen que mejores día a día. Se trata de un reto, de un objetivo, pero no puede convertirse en una obsesión.

Ser jugador de pádel implica muchos viajes y torneos, ¿con el tiempo se gestiona mejor todo eso?

No creas porque cada vez las temporadas son más largas e intensas y tenemos que jugar más partidos. Lo importante es hacer una buena planificación y que las lesiones nos respeten a todos los jugadores.

Tras lo sucedido el año pasado, la gente de Asturias tiene muchas ganas de la cita, ¿qué esperan del público gijonés?

Espero que puedan disfrutar del mejor espectáculo posible. Estamos preparados después de esta pretemporada para empezar a nuestro 100% y queremos mostrarles nuestro mejor pádel. Además en la etapa de menores jugaba con el asturiano Juanín Suárez y durante un tiempo Asturias fue mi segunda casa. Tengo mucho cariño a esa tierra y muy buenos recuerdos.

Gijón será la segunda prueba del circuito y la primera competición en España. ¿Motiva más?

Sin duda. Es muy importante arrancar la temporada con buenas sensaciones y que eso se refleje en buenos resultados.