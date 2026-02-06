La Federación Asturiana de Surf agasaja a los mejores de 2025
El presidente de la Española, Román Díaz, asiste a la gala de la regional en Gijón
N. L.
Decenas de deportistas, técnicos, clubes, entrenadores y colaboradores fueron distinguidos ayer en la Gala del Surf Asturiano, celebrada en el Centro Municipal Integrado (CMI) Gijón Sur con la asistencia de autoridades regionales y municipales, incluido el presidente de la Federación Española, Román Díaz. Entre los agasajados se encontraba Alfonso Suárez, representante asturiano en el reciente Campeonato del Mundo de Filipinas tras ganar el circuito europeo junior, y Lucía Martiño, campeona de la primera edición del Campeonato E21 Surf Club y muy popular por su activa vida en redes sociales. También resultaron premiados, entre otros, la surfista invidente Carmen López y los deportistas Kenia López y Mateo Vázquez, que lograron el quinto puesto en el Campeonato Mundial por selecciones celebrado en Perú.
