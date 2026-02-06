Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Polémica ArzobispoInvestigación AdamuzLista espera mamografíasTSK BolsaZona Bajas Emisiones OviedoTiempo Asturias
instagramlinkedin

La Federación Asturiana de Surf agasaja a los mejores de 2025

El presidente de la Española, Román Díaz, asiste a la gala de la regional en Gijón

Algunos de los premiados de las categorías sub-10 y sub-12.

Algunos de los premiados de las categorías sub-10 y sub-12. / Ángel González

N. L.

Gijón

Decenas de deportistas, técnicos, clubes, entrenadores y colaboradores fueron distinguidos ayer en la Gala del Surf Asturiano, celebrada en el Centro Municipal Integrado (CMI) Gijón Sur con la asistencia de autoridades regionales y municipales, incluido el presidente de la Federación Española, Román Díaz. Entre los agasajados se encontraba Alfonso Suárez, representante asturiano en el reciente Campeonato del Mundo de Filipinas tras ganar el circuito europeo junior, y Lucía Martiño, campeona de la primera edición del Campeonato E21 Surf Club y muy popular por su activa vida en redes sociales. También resultaron premiados, entre otros, la surfista invidente Carmen López y los deportistas Kenia López y Mateo Vázquez, que lograron el quinto puesto en el Campeonato Mundial por selecciones celebrado en Perú.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la aspiradora 2 en 1 más potente del mercado: disponible por menos de 50 euros
  2. Se hace oficial reembolso de la Seguridad Social a los pensionistas asturianos y que 'llega hasta los 2.000 euros': se confirma el pago
  3. Fallece la joven Cristina Pérez Galcenco, una de las modelos de Pasarela Campoamor, que desfiló en citas de medio mundo
  4. Colas en la iglesia gijonesa de Jove para comprar 600 kilos de rosquillas a la venta por San Blas: 'Hemos llegado a entregar hasta 200 paquetes a una sola persona
  5. Gran despliegue en el HUCA para trasladar a Madrid y Valencia los órganos donados por un adolescente asturiano
  6. Oviedo se viste de luto por el fallecimiento de la joven odontóloga Carlota Sánchez Luño
  7. En Pola de Siero todos son Javi: más de mil escolares caminan juntos para dar visibilidad a la causa del niño ovetense
  8. Un gigantesco argayo sobresalta a los vecinos de La Guía y arrastra parte del acantilado y el muro de la finca de una vivienda

Desbloqueada, tras tres años de espera, la reforma del histórico edificio de Manuel del Busto en Los Moros

Desbloqueada, tras tres años de espera, la reforma del histórico edificio de Manuel del Busto en Los Moros

Trámites por una web e inquilinos por sorteo: nuevo plan de alquiler edl Ayuntamiento de Gijón

Trámites por una web e inquilinos por sorteo: nuevo plan de alquiler edl Ayuntamiento de Gijón

Fajas y barreras naturales estabilizan el terreno quemado en el virulento incendio que llegó al alto del Acebo en Cangas del Narcea

Fajas y barreras naturales estabilizan el terreno quemado en el virulento incendio que llegó al alto del Acebo en Cangas del Narcea

"Ojalá la declaración como zona tensionada de vivienda sea un alivio", afirman en Cimavilla y La Arena

Los vecinos de la zona del gigantesco argayo de Ribadesella, tan panchos: "No tenemos miedo"

Los vecinos de la zona del gigantesco argayo de Ribadesella, tan panchos: "No tenemos miedo"

Mila Cannella, la siciliana que descubrió por amor hace 25 años Asturias y que acabó viviendo en Avilés y tatuándose la Cruz de la Victoria: "Me enamoré de la gente"

Mila Cannella, la siciliana que descubrió por amor hace 25 años Asturias y que acabó viviendo en Avilés y tatuándose la Cruz de la Victoria: "Me enamoré de la gente"

Oviedo acelera los trámites para celebrar veinticinco conciertos en el Palacio de los Deportes: seis de ellos serán durante las fiestas de San Mateo

Oviedo acelera los trámites para celebrar veinticinco conciertos en el Palacio de los Deportes: seis de ellos serán durante las fiestas de San Mateo

Vías, votos, víctimas

Tracking Pixel Contents