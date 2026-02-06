El gobierno de Castrillón da marcha atrás y dice ahora que asumirá la ampliación de la mina de Arnao: "Estamos trabajando a pleno rendimiento"

"Estamos trabajando a pleno rendimiento para lograr recuperar los tiempos que nos han hecho perder otros". Marián Carbajal, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Castrillón, ha salido al paso de la desconfianza mostrada por parte de los partidos de la oposición sobre la posible suspensión del proyecto de ampliación del museo de la Mina de Arnao. Tanto Izquierda Unida como el PSOE ven improbable que el Consistorio pueda cumplir con los plazos marcados para aprovechar la subvención europea recibida para llevar a cabo dicha iniciativa, pero el equipo de gobierno castrillonense asegura que "la contratación por vía de urgencia de las obras de ampliación está en marcha".

Carbajal recuerda que esta contratación llega "tras lograr que tanto Costas como Patrimonio enviasen sus informes tras las denuncias realizadas por nuestro gobierno". Ese retraso del que habla la concejala en la recepción de los informes "ha puesto en gran riesgo la ejecución del proyecto, al no poder licitarse y, por tanto, no poder acceder a los fondos de la UE". "El procedimiento es urgente y abierto, con un importe de 509.736,05 euros, para recuperar un tramo de galería de 37 metros", detalla la popular, quien aclara que el proyecto anterior "estaba mal diseñado por el tripartito de izquierdas que lo elaboró". "Antes estaba planeada una cafetería que tuvo que ser excluida por no poder ser finalmente subvencionada, además de contar con un tramo de prolongación de galerías irrealizable, algo que quedó claro con la prospección y el informe realizados por la Brigada de Salvamento Minero. Tuvimos que reducir la extensión recuperable de unos 200 a 37 metros, reduciendo también, de manera proporcional, la cuantía de la inversión correspondiente", explica.

Otro de los puntos que remarca Carbajal es que el plazo inicial de ejecución, de dos años, "se vio reducido a la mitad porque la Administración central demoró la resolución de las adjudicaciones". "El retraso en la remisión de los informes preceptivos de Patrimonio y de Costas también comprometió seriamente la viabilidad del proyecto", añade la edil del PP. "Así y todo, trataremos de cumplir los plazos y ejecutar el proyecto posible y subvencionable de recuperación de la galería", sentenció.

Desde el gobierno local también se han formulado otros cuatro contratos menores para tratar de cumplir con los requisitos de desarrollo del proyecto. "Mientras tanto, la oposición de IU y PSOE sigue en su política del cuánto peor, mejor; y de la calumnia que algo queda", lamenta Marián Carbajal.