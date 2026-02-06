Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Griekspoor apea a Carreño en octavos de final del torneo de Montpellier

El asturiano, tras su primer triunfo del año ante Kecmanovic, pierde por un doble 6-4

Pablo Carreño, durante el Open de Australia.

Pablo Carreño, durante el Open de Australia. / Europa Press

N. L.

Oviedo

El neerlandés Tallon Grieskpoor, sexto favorito, ganó a Pablo Carreño por un doble 6-4 y accedió a los cuartos de final del torneo de Montpellier, donde le espera el francés Titouan Droguet. Griekspoor tardó 66 minutos en superar al asturiano, al que ya venció en Marrakech el pasado año. El neerlandés, vigésimo noveno del ránking ATP, con tres títulos en su carrera, jugará en cuartos con el francés Droguet que, previamente, remontó al estadounidense Aleksandar Kovacevic, octavo favorito por 4-6, 7-6(5) y 6-4. Carreño, ahora 100 del mundo, logró su primera victoria de 2026 ante el serbio Miomir Kecmanovic (4-6, 6-3 y 6-7) en el duelo de primera ronda. En el Open de Australia había puesto en dificultades en la ronda inicial al checo Jakub Mensik, aunque terminó cayendo por 5-7, 6-4, 6-2, 6-7 y 3-6).

