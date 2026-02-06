Griekspoor apea a Carreño en octavos de final del torneo de Montpellier
El asturiano, tras su primer triunfo del año ante Kecmanovic, pierde por un doble 6-4
N. L.
El neerlandés Tallon Grieskpoor, sexto favorito, ganó a Pablo Carreño por un doble 6-4 y accedió a los cuartos de final del torneo de Montpellier, donde le espera el francés Titouan Droguet. Griekspoor tardó 66 minutos en superar al asturiano, al que ya venció en Marrakech el pasado año. El neerlandés, vigésimo noveno del ránking ATP, con tres títulos en su carrera, jugará en cuartos con el francés Droguet que, previamente, remontó al estadounidense Aleksandar Kovacevic, octavo favorito por 4-6, 7-6(5) y 6-4. Carreño, ahora 100 del mundo, logró su primera victoria de 2026 ante el serbio Miomir Kecmanovic (4-6, 6-3 y 6-7) en el duelo de primera ronda. En el Open de Australia había puesto en dificultades en la ronda inicial al checo Jakub Mensik, aunque terminó cayendo por 5-7, 6-4, 6-2, 6-7 y 3-6).
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la aspiradora 2 en 1 más potente del mercado: disponible por menos de 50 euros
- Se hace oficial reembolso de la Seguridad Social a los pensionistas asturianos y que 'llega hasta los 2.000 euros': se confirma el pago
- Fallece la joven Cristina Pérez Galcenco, una de las modelos de Pasarela Campoamor, que desfiló en citas de medio mundo
- Colas en la iglesia gijonesa de Jove para comprar 600 kilos de rosquillas a la venta por San Blas: 'Hemos llegado a entregar hasta 200 paquetes a una sola persona
- Gran despliegue en el HUCA para trasladar a Madrid y Valencia los órganos donados por un adolescente asturiano
- Oviedo se viste de luto por el fallecimiento de la joven odontóloga Carlota Sánchez Luño
- En Pola de Siero todos son Javi: más de mil escolares caminan juntos para dar visibilidad a la causa del niño ovetense
- Un gigantesco argayo sobresalta a los vecinos de La Guía y arrastra parte del acantilado y el muro de la finca de una vivienda