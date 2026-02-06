El mercado del Avilés y una "hoja de ruta" a tres bandas: el análisis del mes de enero de Dani Vidal

Tras un frenético cierre de mercado, el Avilés ya tiene todo listo para volver a ponerse el mono de trabajo. El club blanquiazul confirmó ayer los dorsales de sus dos últimos fichajes invernales, Luis Alcalde y Ricardo Grigore, que podrían debutar mañana ante el Arenteiro. "Están en plenas condiciones", confesó Dani Vidal, técnico blanquiazul, que aseguró que durante el mes de enero "se siguió la hoja de ruta marcada antes de que empezase la ventana de traspasos".

Tras los cinco fichajes y otras tantas salidas invernales, el Avilés completó su reparto de dorsales para lo que queda de campaña. Como se puso ver en el encuentro del pasado finde semana ante el Mérida, Uzkudun ha heredado el "21" de Pablo Álvarez, que se ha marchado cedido al Numancia de Segunda Federación. Carmona, por su parte, se ha hecho con el 24, que hasta ahora no tenía dueño. Christian Rivera, primer refuerzo de enero, lucirá el "23" que dejó huérfano el ahora futbolista del Águilas de Murcia Yasser. Luis Alcalde, el último en llegar al Suárez Puerta, llevará en su espalda el "7" de Raúl Hernández, que se ha unido a las filas del Ourense, mientras que Ricardo Grigore se queda con el "12" de un Borja Granero que ya ejerce como analista de Dani Vidal en los entrenamientos en La Toba.

Todo hace indicar que el técnico catalán podrá hacer debutar a sus dos últimos fichajes en el partido que enfrenta mañana al Avilés frente al Arenteiro. "Tanto Luis Alcalde como Ricardo Grigore están en plenas condiciones para participar ante el Arenteiro. Alcalde jugó el pasado domingo de inicio con el Marbella y ha hecho una semana normal de trabajo. Grigore viene con un nivel de forma muy bueno. Es cierto que su último partido oficial fue a finales de noviembre, pero después siguió entrenando y está en plenas condiciones", afirmó Vidal, que calificó como "ajetreado" el cierre de mercado del Avilés, con hasta cuatro movimientos en las últimas horas. "Hemos tratado de llevarlo con normalidad, sabiendo que es un mes distinto al resto de meses de la temporada, pero que es algo que pasa en todos los clubes", señaló.

Una de las claves de las llegadas de Luis Alcalde y Ricardo Grigore fue, según reveló Vidal, "que se puedan adaptar a lo que jugamos nosotros". "Estoy seguro de que el periodo de adaptación sea muy rápido", añadió el entrenador, que confesó que, antes de afrontar el mes de enero, se produjo una reunión entre él, Miguel Linares (director deportivo) y Diego Baeza (presidente), para "marcar la hoja de ruta". "No se ha perdido en ningún momento. El número de fichajes lo ha marcado las posibilidades del mercado, pero queríamos tener claro que los movimientos que hiciésemos fuesen buenos. Al final todo se juzgará en función del resultado, pero estamos satisfechos con la hoja de ruta marcada", afirma.

El Avilés afronta el duelo ante el Arenteiro en uno de sus peores momentos de lo que va de temporada. El conjunto avilesino suma cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros, tres de ellas como local. "En momentos de dificultad el equipo siempre ha sacado una buena versión y se ha sacado el resultado que queríamos. Nos hubiese gustado cosechar más puntos de los que conseguimos en las últimas jornadas, pero estaría más preocupado si el nivel de juego fuese como en el de la segunda parte contra el Ourense. El fútbol nos está castigando. Tenemos que ir dando pasitos hacía adelante sin volvernos locos, el juego del equipo no está siendo malo, creo que estamos mereciendo más. Hay que convertir esas buenas sensaciones en resultados", apuntó Vidal, que cree que el duelo ante el cuadro gallego estará marcado por el estado del campo. "Está lloviendo muchísimo en Galicia, ya he jugado dos veces en Espiñedo y es un campo muy particular, donde la gente está muy cerca, aprieta mucho y suele tener dos o tres calvas en el centro del campo. Es algo que incluso perjudica al local. Vamos a tener que estar alerta en todas las situaciones, intentaremos jugar el máximo tiempo posible en campo rival, defender muy bien el área y muy atentos en las acciones a balón parado", analizó.

Todo hace indicar que Guzmán Ortega no llegará al partido, ya que ha estado con molestias durante toda la semana. En Cambio, Javi Cueto ha vuelto a la dinámica del equipo.