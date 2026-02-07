Alcalde y Grigore, listos para debutar ante el Arenteiro: la previa del próximo partido del Avilés

Ambición. Luis Alcalde y Ricardo Grigore, los dos últimos fichajes del Avilés en el mercado invernal, han llegado al Suárez Puerta con ganas de demostrar. Esa es la sensación que han transmitido en su puesta de largo como jugadores blanquiazules y se espera que su debut se pueda dar hoy ante el Arenteiro (Espiñedo, 16.15 horas), donde el equipo busca reencontrarse con la victoria tras caer en casa ante Mérida y Lugo. Miguel Linares, director deportivo, destacó del primero de ellos que está "en un punto de su carrera muy maduro". "Es un jugador que puede ocupar las tres zonas del ataque, viene a darnos un salto de calidad en campo contrario, sobre todo en la toma de decisiones", analizó el jienense. De Grigore el andaluz señaló que "es un central que atesora mucha experiencia en el fútbol de su país". "Desde el primer día nos dijo que sí y, aunque tuvo propuestas de Rumania, demostró las ganas que tenía de venir a España", indicó el blanquiazul.

Con las dos últimas piezas listas para debutar en tierras gallegas, Dani Vidal tan solo cuenta con dos bajas para enfrentarse al Arenteiro. Javi Cueto sigue dando pasos hacía su recuperación y Guzmán Ortega, con molestias durante toda la semana, se queda en Avilés hasta estar al 100%. Tras el estreno como titular de Uzkudun ante el Mérida todo hace indicar que Dani Vidal seguirá dando continuidad a su apuesta. En el banquillo seguirán esperando su oportunidad nombres como Natalio, Raúl Rubio o Luis Alcalde, uno de los últimos en llegar. Eso sí, donde podría haber cambios es en el centro de la zaga. El reciente fichaje Grigore tiene papeletas para hacer pareja con Babin, mandando al banquillo a Eze, central titular en los últimos encuentros.

La pareja Grigore-Babin

De esa posible pareja habló el propio Grigore. "Creo que nos podemos complementar bien, yo ya estoy preparado para ayudar al equipo. Babin es un jugador con mucha experiencia, ya me está ayudando en los entrenamientos. Tiene una carrera impresionante", destacó el rumano, que se definió como "zurdo, bueno en el área y con talento con balón". "Creo que soy un jugador inteligente, pero lo quiero demostrar en el campo", subrayó el zaguero, que reconoció que cuando le hablaron de jugar en Primera Federación "no lo pensé". "El año pasado no tomé la mejor decisión al irme de España, quería volver. Tanto yo como mi familia estamos muy tranquilos, este es un buen proyecto y quiero dar todo por la gente que ha confiado en mí", indicó.

Luis Alcalde, por su parte, aseguró que la operación para concretar su llegada fue "rápida". "Desde que Miguel Linares me llamó sentí que el club confiaba en mí y que tenían ganas de que viniese. Mis primeros días están siendo buenos, estoy contento con el vestuario que me he encontrado. Hay un grupo sano y con ganas de trabajar", detalló el andaluz. Tras una carrera forjada en el sur de España, el futbolista decidió probar en la otra punta del país porque "quería cambiar de aires". "Tengo la motivación de hacerlo bien en el norte, fue uno de los motivos para elegir el Avilés", deslizó el mediapunta, que se definió como un jugador que "le gusta estar en contacto con el balón, asociarme y buscar espacios libres". Me considero más mediapunta, pero puedo actuar por izquierda cayendo hacía dentro", matizó.