El Astures, ante un partido clave para la permanencia en la élite del bádminton español
El Oviedo recibe al vigente campeón de liga, el Recreativo IES La Orden
N. L.
Gijón
El Astures afronta esta tarde, en la pista del Intercity Alicante, un partido que puede resultar crucial para su permanencia en la élite del bádminton español. El equipo alicantino, penúltimo del grupo, ya ganó en La Tejerona al conjunto gijonés, colista, más necesitado. En la parte alta, el Bádminton Oviedo recibe en el Corredoria Arena al líder y vigente campeón de la competición, el Recreativo IES La Orden, al que ya puso en apuros en el partido de la primera vuelta.
