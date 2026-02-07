El Confía Base cuenta con su último fichaje, Mateo García, para medirse al líder
El lateral gijonés, cedido por el Torrelavega, será la principal novedad de los azules para recibir al Cajasol Sevilla en Vallobín
N. L.
El lateral gijonés Mateo García, que ya tiene la ficha tramitada y lleva una semana con sus nuevos compañeros tras ser cedido por el Bathco Torrelavega, es la principal novedad del Confía Base Oviedo para el partido que esta tarde, en el inusual horario de las 20 horas, le enfrenta al Cajasol Sevilla Proín en el polideportivo de Vallobín. El conjunto azul espera dar guerra al andaluz, que se presenta en Asturias como líder de la División de Honor Plata. Pese a la derrota de la última jornada en La Coruña, la primera de la segunda vuelta, el Base se mantiene fuera de las posiciones de descenso. Las entradas cuestan 10 euros para el público general, para menores de 25 años y los abonados y menores de 12 años entran gratis. En Primera se vivirá un nuevo derbi, en Avilés, entre el Horizonte Atlética y el Grupo Covadonga (18 horas). El Royal Premium recibe al Sanse a las 17 horas y el Auto-Center Principado al Torrelavega a las 18.
